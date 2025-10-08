Pre ničivý januárový požiar Palisades v Los Angeles zatkli 29-ročného muža

WASHINGTON - Americké úrady zatkli 29-ročného muža v súvislosti so založením požiaru, ktorý v januári pripravil o život 12 ľudí a zničil viac než 6000 domov v losangeleskej štvrti Pacific Palisades. Informovala o tom v stredu stanica BBC.
Zadržaným je Jonathan Rinderknecht, ktorého obvinili zo zničenia majetku požiarom. Údajne ho založil v skorých minútach Nového roka a hasiči ho uhasili. Koreňový systém naďalej tlel a neskôr pôsobením silného vetra vypukol nový požiar, ozrejmil na tlačovej konferencii prokurátor Bill Essayli. Oheň sa znovu rozhorel 7. januára v blízkosti obľúbenej turistickej trasy s výhľadom na bohatú pobrežnú štvrť Pacific Palisades a v priebehu nasledujúcich dní zničil jej veľkú časť.
V mobilných zariadeniach Rinderknechta, ktorý na Silvestra pracoval ako vodič spoločnosti Uber, sa podľa úradov našiel obrázok, ktorý vytvoril v programe ChatGPT a na ktorom bolo zobrazené horiace mesto. „V žalobe sa uvádza, že nezodpovednosť jednej osoby spôsobila jeden z najhorších požiarov, aké Los Angeles kedy zažilo, ktorý mal za následok smrť a rozsiahle škody v Pacific Palisades,“ povedal Essayli.
Zadržaný na Floride, čaká ho súd
Rinderknechta zadržali v utorok na Floride, kam sa presťahoval po požiaroch v Los Angeles. Počas výsluchu 24. januára vyšetrovateľom klamal o svojej polohe a tvrdil, že bol blízko spodnej časti turistického chodníka, uviedol prokurátor. Pred súd sa postaví v stredu.
Motív podpaľača zostáva nejasný
Kenny Cooper z Úradu pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF), ktorý požiar vyšetroval ako jedna z federálnych agentúr, uviedol, že v tejto fáze nemôže hovoriť o motíve. Vyšetrovateľom sa stále nepodarilo určiť príčinu požiaru Eaton, ktorý vypukol tiež 7. januára v oblasti Altadena a vyžiadal si 18 obetí.
Medzi tisíckami budov zničených požiarmi Palisades a Eaton boli aj domy viacerých celebrít vrátane Mela Gibsona, Paris Hiltonovej a Jeffa Bridgesa. Škody a ekonomické straty sa podľa webu AccuWeather odhadujú na vyše 250 miliárd dolárov (240 miliard eur).