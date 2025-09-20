Škandál pred voľbami! Kandidát ANO nakúpil nehnuteľnosti za milióny: Všetko mu vraj dali rodičia v keši

PRAHA – Pár týždňov pred voľbami v Česku sa objavila kauza, ktorá u našich susedov rezonuje. Mladý starosta Ralska a kandidát hnutia ANO Miloslav Tůma si v posledných rokoch nakúpil viacero nehnuteľností za milióny korún. Tvrdí, že peniaze mu poskytli rodičia a časť z nich dokonca v hotovosti, čo prirodzene vyvoláva otázky o pôvode financií.
Český portál Seznam Zprávy priniesol príbeh, ktorý vyvolal množstvo otáznikov. V roku 2021 kúpila Tůmova firma štyri byty v časti Náhlov. Zaplatila za ne spolu milión korún, hoci firma v tom čase nemala prakticky žiadnu činnosť ani majetok. Len pár týždňov po kúpe starosta byty previedol – dva na svoju matku a dva na dnešného zástupcu starostu. Na otázku, prečo to prebehlo takto komplikovane, Tůma odpovedal len neurčito: „Nepamätám si to presne, kupovalo sa to ako celok.“
Starosta neskôr priznal, že peniaze na tieto byty dala firme jeho matka – a to v hotovosti. „Peniaze mala doma,“ povedal. Český zákon pritom povoľuje hotovostné transakcie len do výšky 10-tisíc eur (cca 250-tisíc Kč). Tu však šlo o štyrikrát vyššiu sumu. Tůma má aj nový rodinný dom, ktorý dokončil vlani. Aj naň mu podľa katastra požičali rodičia – konkrétne šesť miliónov korún. Ani v tomto prípade si starosta presne nepamätá, ako mu peniaze dali: „Niečo bolo cez účet a niečo v hotovosti.“
Okrem spomínaných bytov a rodinného domu vlastní Tůma ešte ďalšie nehnuteľnosti v okolí, ktoré nakúpil pomocou úverov. Medzi nimi dom v Mimoni, byt v Stráži pod Ralskom a spolu s manželkou kúpili minulý rok ďalší dom v obci Dubá za 2,3 milióna. Fakt, že väčšinu svojich realitných obchodov vysvetľuje rodinnými pôžičkami, a časť dokonca v hotovosti, však vyvoláva otázniky práve v čase, keď kandiduje do českej Poslaneckej snemovne.
Reakcia starostu
Tůma tvrdí, že ide o účelový útok médií tesne pred voľbami a že všetky jeho kroky sú plne doložiteľné dokumentmi. Podľa neho peniaze na kúpu bytov a rodinného domu poskytli rodičia, čiastočne na účet, čiastočne v hotovosti, a na tom podľa neho nie je nič nelegálne.
Starosta zdôrazňuje, že financovanie domov a bytov bolo transparentné, vrátane hypoték a úverov, a že všetky majetkové priznania podáva riadne a včas. Celú kauzu preto vníma ako pokus poškodiť jeho osobu aj hnutie ANO.