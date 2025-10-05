Oživenie na trhu hypoték pokračuje! Hoci úrokové sadzby klesajú len mierne

BRATISLAVA - V uplynulých mesiacoch pokračovalo oživenie na hypotekárnom trhu, aj keď úrokové sadzby klesali len pozvoľna. Počet nových hypoték poskytnutých počas druhého štvrťroka 2025 sa vrátil na úroveň bežnú pred obdobím zvýšených sadzieb. Silný bol aj júlový prírastok hypoték, ktorý bol na úrovni júla 2022, pričom medziročné tempo rastu dosiahlo 5,8 %. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom makroprudenciálnom komentári, ktorý sa venuje vývoju a rizikám vo finančnom sektore.
Priemerná výška hypotéky podľa NBS rastie približne v súlade s rastom cien nehnuteľností. Nárast počtu aj priemernej výšky hypoték je pritom pomerne plošný naprieč vekovými skupinami dlžníkov. „Čiastočne sa oživil aj trh s refinancovaním hypoték. Počet hypoték refinancovaných s navýšením do inej banky sa v druhom štvrťroku 2025 priblížil k úrovni bežnej pred zvýšením sadzieb,“ priblížila centrálna banka.
Ak by aj v nasledujúcom období zostal počet nových hypoték na úrovni rovnakej ako v druhom štvrťroku a priemerná výška nových hypoték by rástla tempom 10 %, medziročné tempo rastu hypoték by sa mohlo priblížiť k úrovni 8 %, avizovala NBS. „V porovnaní s inými štátmi EÚ rastú hypotéky na Slovensku rýchlejšie ako medián, hoci za väčšinou krajín strednej a východnej EÚ zaostávajú,“ zhodnotila.
Úrokové sadzby na nové hypotekárne úvery pokračovali v miernom poklese, keď v období od marca do júla tohto roka klesli v priemere zo 4 % na 3,7 %. V porovnaní s vrcholom sadzieb začiatkom roka 2024 išlo o pokles o 1 percentuálny bod (p. b.). Kreditná kvalita hypotekárneho portfólia sa podľa NBS nezhoršila a podiel nesplácaných hypoték zostáva blízko svojich historických miním.