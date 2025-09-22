Únia miest Slovenska nesúhlasí s predĺžením súčasného volebného obdobia starostov a primátorov

BRATISLAVA - Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s predĺžením súčasného volebného obdobia starostov a primátorov na päť rokov. Zhodli sa na tom šéfovia členských miest na pondelkovom online rokovaní republikovej rady ÚMS. Informovala o tom hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
„Primátori a starostovia boli zvolení na štyri roky, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, a ctia si platné ústavné princípy,“ skonštatovala Piršelová.
ÚMS opätovne deklaruje, že je pripravená na diskusiu o prípadných zmenách pre budúce volebné obdobia, avšak len za predpokladu, že sa na nich dohodnú všetky zainteresované strany a budú v súlade s princípmi právneho štátu. Oficiálne stanovisko zaslala únia predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD) i štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra SR Michalovi Kaliňákovi.
Na zámer presunutia komunálnych volieb upozornila mimoparlamentná strana Demokrati. Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce podľa jej informácií spojiť komunálne voľby s voľbami do NR SR. Zo stanoviska strany Smer-SD pre TASR vyplýva, že koalícia by sa mohla venovať otázke možného posunu komunálnych volieb.
K téme sa vyjadrilo medzičasom napríklad aj združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8), ktoré nepovažuje v súčasnosti za vhodné zaoberať sa predlžovaním funkčných období. Označuje to za neprediskutovanú a veľmi zmätočnú tému. Predlžovať prebiehajúce volebné obdobie o jeden rok nepovažuje za správne ani Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.