Ostrá kritika experta: EÚ je neschopná, takto nemôže pokračovať! Ohrozuje už aj vlastnú suverenitu

BRUSEL - Bývalý šéf Európskej centrálnej banky a expremiér Talianska Mario Draghi upozornil na vážne slabiny Európskej únie. Podľa neho nedostatok ráznych krokov ohrozuje nielen konkurencieschopnosť, ale aj samotnú suverenitu bloku.
Rok po správe o konkurencieschopnosti
Draghi vystúpil na konferencii v Bruseli, ktorá hodnotila stav EÚ rok po tom, ako predstavil svoju rozsiahlu analýzu o posilnení konkurencieschopnosti. Draghi varoval, že únia zatiaľ nedokáže zabezpečiť potrebné investície a slabých miest pribúda.
„Náš model rastu stráca na význame, slabé miesta sa množia a neexistuje jasná cesta, ako financovať potrebné investície,“ povedal Draghi vo svojom prejave. Poukázal na vysoké ceny energií, slabé využívanie umelej inteligencie a zaostávanie v oblasti výroby mikročipov.
Automobilky v problémoch
Draghi zdôraznil aj problémy automobilového priemyslu. Predaj elektromobilov stagnuje, modely sú stále drahé a emisie CO2 v doprave výrazne neklesajú. Symbolicky počas jeho prejavu oznámil Ford, že v Kolíne nad Rýnom zruší až tisíc pracovných miest pre slabý dopyt po elektromobiloch.
Nečinnosť ohrozuje suverenitu
„Obchodný spor so Spojenými štátmi alebo zadlženie európskych krajín nám kruto pripomenuli, že nečinnosť ohrozuje nielen našu konkurencieschopnosť, ale aj našu suverenitu,“ vyhlásil Draghi. „Pokračovať ako doteraz znamená odsúdiť sa k úpadku. Aby sme sa z tejto situácie dostali, musíme zmeniť rýchlosť, rozsah a intenzitu.“
Aj keď ocenil už prijaté opatrenia, vyjadril ľútosť nad tým, že „vlády si neuvedomujú závažnosť situácie“.
Reakcie ekonomických analytikov
„Od vydania jeho veľkej správy o stave a problémoch EÚ uplynul rok. Profesor Draghi ho zhodnotil ako rok slabšieho rastu a zdôraznil potrebu ďalších investícií,“ uviedol hlavný ekonóm XTB Pavel Peterka. Podľa neho zatiaľ nie je jasné, ako únia zmobilizuje potrebný kapitál.
Peterka dodal, že jednou z prekážok ostáva rozdielnosť regulačných rámcov členských krajín. „Vnímam veľkú neochotu vzdať sa vlastnej podoby regulácie v prospech jednotnej európskej. Práve tu bude dobudovanie jednotného trhu najviac viaznuť,“ myslí si.
Von der Leyenová vyzýva na urýchlenie reforiem
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová priznala, že reformy musia napredovať rýchlejšie. Vyzdvihla pokrok v oblasti umelej inteligencie, obranného priemyslu či znižovania regulačnej záťaže. Zároveň zdôraznila potrebu dokončenia jednotného trhu do roku 2028, ktorý by mal odstrániť vnútorné bariéry brániace hospodárskej aktivite.
Rok existenciálnej výzvy
Draghi už vlani upozornil, že EÚ čelí existenčnej výzve v súťaži so Spojenými štátmi a Čínou a potrebuje sa stať výrazne inovatívnejšou. Komisia na jeho správu reagovala sériou návrhov a opatrení, no podľa neho sa pokrok zatiaľ ukazuje ako nedostatočný.