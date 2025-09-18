Taliansky expremiér bije na poplach: EÚ svojou NESCHOPNOSŤOU ohrozuje vlastnú suverenitu, tvrdé slová!

BRUSEL - Európska únia svojou neschopnosťou rázne konať ohrozuje nielen svoju konkurencieschopnosť, ale aj vlastnú suverenitu. V Bruseli to v utorok povedal bývalý prezident Európskej centrálnej banky (ECB) a bývalý taliansky premiér Mario Draghi, ktorý sa tam zúčastňuje na konferencii o konkurencieschopnosti. Akcia má vyhodnotiť, aký pokrok sa podarilo dvadsaťsedmičke dosiahnuť rok odkedy Draghi zverejnil svoju správu o posilnení konkurencieschopnosti unijného bloku. Informujú o tom tlačové agentúry.
"Náš model rastu stráca na význame, slabé miesta sa množia a neexistuje jasná cesta, ako financovať potrebné investície," povedal Draghi v utorkovom prejave. Ceny energií sú podľa neho stále príliš vysoké, príliš málo podnikov pracuje s umelou inteligenciou (AI) a v oblasti výroby mikročipov je potrebné dohnať meškanie.
Draghi spomenul aj problémy v automobilovom priemysle. Predaj elektromobilov stagnuje, modely sú príliš drahé a emisie CO2 v doprave takmer neklesajú, upozornil. Ešte za Draghiho prejavu prišla správa, že automobilka Ford kvôli slabému dopytu po elektromobiloch zruší ďalších až 1000 pracovných miest v Kolíne nad Rýnom. Osemdesiatsedemročný Draghi ocenil už prijaté opatrenia a odhodlanie Európskej komisie (EK) presadiť rad krokov na nápravu situácie. Zároveň ale vyjadril ľútosť nad tým, že "vlády si neuvedomujú závažnosť situácie".
Nečinnosť ohrozuje konkurencieschopnosť a suverenitu EÚ
Obchodný spor so Spojenými štátmi alebo zadlženie európskych krajín "nám kruto pripomenuli, že nečinnosť ohrozuje nielen našu konkurencieschopnosť, ale aj našu suverenitu," povedal Draghi. "Pokračovať ako doteraz znamená odsúdiť sa k úpadku. Aby sme sa z tejto situácie dostali, musíme zmeniť rýchlosť, rozsah a intenzitu," dodal.
"Od vydania jeho veľkej správy o stave a problémoch EÚ ubehol rok. Profesor Draghi ho zhodnotil ako rok slabšieho ekonomického rastu, vzniku nových slabín a veľmi výrazne zdôraznil potrebu ďalších investícií, kedy stroho dodal, že zatiaľ nie je jasné, ako potrebný kapitál pre obrovské plánované investície zmobilizovať," uviedol hlavný český ekonóm XTB Pavel Peterka.
Aj podľa eurokomisie je potrebné reformy urýchliť
Šéfka EK Ursula von der Leyenová, ktorá sa konferencie tiež zúčastňuje, uznala, že reformy je potrebné urýchliť. Pochvaľovala si úspech v oblasti AI, oživenie obranného priemyslu alebo zníženie regulačnej záťaže. Zároveň však vyzvala na urýchlené dokončenie jednotného trhu, čo je rozsiahly projekt, ktorý chce do roku 2028 odstrániť vnútorné prekážky, ktoré stále brzdia ekonomickú aktivitu v mnohých oblastiach.
Leyenová vysvetlila, ako Európska komisia koná pre napĺňanie odporúčaní Draghiho správy
"Jedným z problému regulačnej záťaže v EÚ je rozdielnosť regulátorných rámcov jednotlivých členských krajín. Vo všeobecnosti cítim veľkú neochotu vzdať sa vlastnej podoby regulácie v prospech jednotnej európskej. Tu si myslím, že dobudovanie jednotného trhu bude najviac drhnúť," myslí si Peterka. "Hoci som relatívne skeptický k naplneniu sľúbených plánov na zníženie cien energií v Európe, tak prípadný úspech by priemyselným ekonomikám mohol výrazne pomôcť," dodal.
Draghi pred rokom predstavil správu, ktorú mu zadala práve predsedníčka EK von der Leyenová. Uviedol v nej, že Európska únia musí byť v konkurenčnom boji so Spojenými štátmi a Čínou výrazne inovatívnejšia a že stojí pred existenčnou výzvou. Komisia následne predložila množstvo návrhov a opatrení, ako situáciu zlepšiť.