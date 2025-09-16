Eurokomisia von der Leyenovej bude čeliť dvom hlasovaniam o nedôvere

BRUSEL - Európska komisia pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej bude začiatkom októbra čeliť dvom hlasovaniam o nedôvere. Obe sa uskutočnia počas plenárneho zasadnutia 6. až 9. októbra, píše agentúra DPA a magazín Politico.
Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová v utorok europoslancov e-mailom informovala, že oba návrhy získali potrebnú podporu. Pre otvorenie diskusie a následné hlasovanie o nedôvere to je podpora desatiny poslancov v 719-člennom parlamente.
Návrhy podali nezávisle od seba europarlamentné frakcie Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE) 11. septembra krátko po polnoci. Deň predtým (10. septembra) von der Leyenová predniesla prejav o stave Únie a o prioritách na nasledujúce roky. PfE kritizovali hospodársku politiku EK, Ľavica obvinila EK z ničnerobenia pri zhoršujúcej sa situácií v Pásme Gazy.
Hovorkyňa EP Delphine Colardová uviedla, že čas rozpráv a hlasovaní bude určený lídrami politických skupín 1. októbra. Podľa magazínu Politico je najpravdepodobnejšou možnosťou spojenie dvoch rozpráv do jednej v pondelok 6. októbra a nasledovať budú dve hlasovania vo štvrtok 9. októbra. Eurokomisia von der Leyenovej ustála hlasovanie o nedôvere v júli tohto roku, keď za návrh hlasovalo 175 europoslancov a 360 bolo proti. Pre schválenie návrhu je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých odovzdaných hlasov.