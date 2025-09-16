Utorok16. september 2025, meniny má Ľudmila, zajtra Olympia, Melisa

Leyenová vysvetlila, ako Európska komisia koná pre napĺňanie odporúčaní Draghiho správy

BRUSEL - Rok po zverejnení správy Maria Draghiho o budúcnosti konkurencieschopnosti EÚ Európska komisia (EK) pripravila v utorok konferenciu na vysokej úrovni, ktorá má zhodnotiť dosiahnutý pokrok a vytýčiť ďalšie kroky. Konferenciu v Bruseli otvorili predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a Mario Draghi, informuje spravodajca TASR.

Leyenová vo svojom prejave zdôraznila, že Draghiho správa je skutočným akčným plánom a že súčasná eurokomisia sa od prvého dňa pustila do práce na jeho realizácii. Pripomenula, že prvým krokom bol Kompas konkurencieschopnosti, ktorý premieňa analýzy na konkrétne politiky. Potom to bola Dohoda o čistom priemysle, zriaďovanie gigafabrík s umelou inteligenciou, nový rámec pre poskytovanie štátnej pomoci, Akčný plán pre cenovo dostupnú energiu a budovanie únie úspor a investícií.„Zaviedli sme akčné plány na mieru pre kľúčové odvetvia, ako je automobilový, chemický a oceliarsky priemysel, zaistili najväčší nárast investícií do obrany v histórii, predložili návrhy na prehĺbenie jednotného trhu odstránením prekážok, stratégiu pre začínajúce a rozširujúce sa podniky a šesť balíkov zjednodušujúcich opatrení, ktoré prospievajú podnikom znížením byrokracie,“ uviedla šéfka EK.

Exekutíva EÚ pripravuje ďalšie dôležité iniciatívy, ako je Fond pre konkurencieschopnosť v hodnote 400 miliárd eur na podporu inovácií, kde „investície živia inovácie a inovácie priťahujú ďalšie investície“. Potom to bude plán na odstránenie prekážok na jednotnom trhu do roku 2028, legislatívny balík na podporu batérií na urýchlenie dekarbonizácie a dva ďalšie balíky zjednodušených pravidiel v oblasti digitálnej a vojenskej mobility.

Upozornila, že na medzinárodnej úrovni EÚ posilňuje svoju strategickú nezávislosť, pričom stavia na obchodnej dohode s Mercosurom, dokončujúcej dohode s Indonéziou a napreduje v obchodných rokovaniach s Indiou, Južnou Afrikou, Malajziou a Spojenými arabskými emirátmi.S odkazom na posilňovanie energetickej nezávislosti uviedla, že v súčasnosti viac ako 70 % elektriny v EÚ pochádza z nízkouhlíkových zdrojov. Únia vlani znížila svoje náklady na fosílne palivá o 60 miliárd eur.

„Ceny energií sú však stále príliš vysoké, príliš pohyblivé a v rámci Európy príliš rozdielne. V niektorých členských štátoch stojí elektrina trikrát viac ako v iných. Mnohým cenovým výkyvom by sa dalo vyhnúť, keby energia mohla voľnejšie prúdiť tam, kde je potrebná. Národné siete však nie sú dobre integrované,“ upozornila na chýbajúce prepojenia a neefektívne využívanie tých existujúcich. To pomôže riešiť návrh EK na využitie kohéznych fondov na podporu energetickej infraštruktúry a pripravovaný balík opatrení v oblasti rozvodných sietí a nová iniciatíva Energetické diaľnice zameraná na osem najkritickejších slabín energetickej infraštruktúry EÚ.Šéfka EK nezabudla ani na oblasť obehovej ekonomiky, ktorá je kľúčovou pre bezpečnosť dodávok. Vysvetlila, že dnes s každým kilogramom surovín má Únia o 33 % vyššiu produkciu ako USA a o 400 % viac ako Čína, čo je veľká konkurenčná výhoda. „Najlepšou odpoveďou je v tomto prípade vytvorenie skutočného obehového hospodárstva,“ odkázala.

