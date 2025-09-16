Európska komisia v stredu navrhne nové sankcie proti Izraelu

BRUSEL - Európska komisia (EK) v stredu navrhne nové opatrenia cielené proti Izraelu pre jeho vojnu v palestínskom Pásme Gazy. V rámci balíka sankcií EK navrhne aj pozastavenie niektorých ustanovení obchodnej dohody, píšu agentúry DPA a Reuters a portál Euronews.
„Komisári zajtra (v stredu 17. septembra, pozn. redakcie) prijmú balík opatrení týkajúcich sa Izraela. Konkrétne ide o návrh na pozastavenie určitých obchodných ustanovení v dohodách medzi EÚ a Izraelom,“ uviedla hovorkyňa EK Paula Pinhová. V rozhovore pre Euronews šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová potvrdila, že EÚ plánuje pozastaviť niektoré ustanovenia asociačnej dohody týkajúce sa obchodu. „Tento krok bude mať pre Izrael určite vysokú cenu,“ vyhlásila.
Plán cieliť na obchod s Izraelom oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová minulý týždeň. V prejave o stave Únie pred europoslancami v Štrasburgu však pripustila, že nájsť väčšinu na podporu tohto kroku v Rade EÚ bude náročné.
„Nemôžeme si dovoliť zostať paralyzovaní. Preto navrhnem balík opatrení na prekliesnenie cesty vpred. Po prvé, Komisia urobí všetko, čo sama dokáže urobiť. Pozastavíme bilaterálnu podporu Izraelu. Zastavíme všetky platby v týchto oblastiach, a to tak, aby to neovplyvnilo našu spoluprácu s izraelskou občianskou spoločnosťou alebo múzeom Jad va-šem,“ vyhlásila vtedy Leyenová.