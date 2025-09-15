Pondelok15. september 2025, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila

Čína čelí PROBLÉMU, ktorý by iné krajiny prijali s otvorenou náručou: Dochádza jej odpad!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

PEKING – Nie je to žiadna slovná hra. Čínska energetika je už dlhšiu dobu závislá od spracovania veľkého množstva odpadu. Keď sa tento proces rozbehol, so spracovaním nebol problém. Krajina Ďalekého východu sa ale nezadržateľne blíži do stavu, kedy bude odpadu nedostatok.

Čína patrí medzi najviac rozvinuté krajiny sveta. Pred rokmi však bojovala s veľkým hromadením odpadu, ktorého objem bol už alarmujúci. Prišli však opatrenia, ktoré priniesli zaslúžené ovocie. Na území Číny funguje v plnej prevádzke zhruba tisíc elektrární, ktoré na svoj chod využívajú spracovaný odpad. V rámci jednej krajiny ide o veľký prelom, pretože vo zvyšku sveta funguje na podobnom princípe zhruba rovnaký počet elektrární. 

Politika zriadenia nových elektrární prišla podľa denníka The Financial Times v čase, keď v krajine dochádzalo k mohutnému presídľovaniu obyvateľstva do veľkých miest. Bola to jednoduchá cesta, ako sa zbaviť odpadu a navyše získať z neho potrebnú energiu. Len v priebehu jedného dňa sú elektrárne v Číne schopné spáliť viac ako milión ton odpadu. S kapacitou by problém nebol, ale horšie je na tom zber, ktorý za posledné roky stagnuje. Vyzbiera sa zhruba o 90 miliónov ton domáceho odpadu menej, ako povoľuje kapacita. 

Odstavené elektrárne 

Niektoré elektrárne na spracovanie odpadu sú v súčasnej dobe vypnuté aj celý rok. Mnohí prevádzkovatelia prešli preto od zberu domáceho odpadu k odpadu zo stavenísk a priemyselných centrier, pričom doslova žiadajú pomoc od vlády. "Máme tri spaľovne, ale jedna je celoročne odstavená kvôli nedostatočnému zásobovaniu odpadom," povedal pre The Financial Times nemenovaný zástupca zariadenia na energetické využitie odpadu v provincii Che-pej.

Čína čelí PROBLÉMU, ktorý
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)
 

V Číne okrem iného dochádza aj k poklesu populácie, čo zároveň znižuje objem odpadu. Okrem toho platia veľmi prísne pravidlá, ktoré zaviedla vláda už v roku 2017. Na druhej strane Čína znížila úroveň škodlivých emisií z týchto elektrární.

Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že 1 033 závodov na spracovanie odpadu vyprodukovalo za minulý rok 13 miliónov ton popolčeka, no rok predtým dokonca 63 miliónov ton. "Počet a rozsah zariadení na energetické využitie odpadu v podstate dosiahli vrchol a tempo nového rozvoja sa výrazne spomalilo," uviedlo ministerstvo. 

Viac o téme: OdpadVyužitieEnergia ElektrárneSpracovanieŽivotné prostrediePriemyselČína
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zasadnutie poslancov Národnej rady
Poslanci v schôdzi pokračujú od utorka: Debata bude ďalej i o konsolidácii
Domáce
Tomáš Taraba
Minister životného prostredia Tomáš Taraba odovzdal pod Levickým hradom zelené parkovisko
Domáce
Novela zákona má zmeniť
Novela zákona má zmeniť povoľovanie výstavby vlekov a hotelov v národných parkoch
Domáce
Budova, v ktorej sídli
Parlament posunul do druhého čítania viaceré zákony vrátane elektronických komunikácií a dopravy
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Monika Szabó bola najväčší strachopud v rodine: Zvládli by ste podstúpiť to, čo jej partneri?!
Monika Szabó bola najväčší strachopud v rodine: Zvládli by ste podstúpiť to, čo jej partneri?!
Prominenti
Dcéra Karin Hajdu má len 21 a už našla toho pravého: Čo na mladého biznismana hovorí známa mama?!
Dcéra Karin Hajdu má len 21 a už našla toho pravého: Čo na mladého biznismana hovorí známa mama?!
Prominenti
Vyjadrenie biskupov na Národnej púti v Šaštíne-Strážach
Vyjadrenie biskupov na Národnej púti v Šaštíne-Strážach
Správy

Domáce správy

FOTO Prezident SR Peter Pellegrini
Nabitý deň prezidenta SR Petra Pellegriniho: Po Národnej púti v Šaštíne zavítal na SVADBU! Bolo to viac ako symbolické
Domáce
TEST banánov v čokoláde:
TEST banánov v čokoláde: Obhájila si známa klasika prvenstvo?
hashtag.sk
Meteorológovia varujú pred dažďom
Meteorológovia varujú pred dažďom a búrkami: Vydali výstrahu prvého stupňa pre niektoré oblasti
Domáce
SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne získala ocenenie za zdravšie stravovanie aj lepšie vzdelávanie žiakov
SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne získala ocenenie za zdravšie stravovanie aj lepšie vzdelávanie žiakov
Regióny

Zahraničné

Čína čelí PROBLÉMU, ktorý
Čína čelí PROBLÉMU, ktorý by iné krajiny prijali s otvorenou náručou: Dochádza jej odpad!
Zahraničné
Nad vládnymi budovami vo
MIMORIADNY ONLINE Poliaci zneškodnili ruský dron, lietal nad palácom Belweder vo Varšave!
Zahraničné
Španielsko ukončuje zbrojnú spoluprácu
Španielsko ukončuje zbrojnú spoluprácu s Izraelom: Premiér Sánchez zavádza embargo
Zahraničné
14 rokov väzenia za
14 rokov väzenia za smrť novonarodenej dcéry: Aristokratka a jej partner boli odsúdení za fatálne zanedbanie starostlivosti
Zahraničné

Prominenti

Filip Tůma v seriáli
Nikdy nebudú kamaráti: Uvidíte video Holubca a Klausa po nakrúcaní Dunaja, od smiechu zostanete bez slov!
Domáci prominenti
Zomrel legendárny Bobby Hart
Zomrel legendárny Bobby Hart (†86): Jeho hity pozná celý svet!
Zahraniční prominenti
Zlatica Švajdová Puškárová s
Syn Švajdovcov opúšťa Slovensko: Hokejový talent dostal ponuku, ktorá sa neodmieta!
Domáci prominenti
Premiéra seriálu Neuer. Na
Monika Szabó bola najväčší strachopud v rodine: Zvládli by ste podstúpiť to, čo jej partneri?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Uff, tak toto je
Uff, tak toto je poriadny TRAPAS: VIDEO Ženích povedal počas obradu meno bývalej! Nevesta to skoro nepredýchala
Zaujímavosti
Sú kosti v konzervovaných
Sú kosti v konzervovaných rybách bezpečné na konzumáciu? Odpoveď vás zrejme prekvapí
vysetrenie.sk
Trávite desiatky minút na
Trávite desiatky minút na toalete s telefónom v ruke? OKAMŽITE prestaňte! Hrozia vám zdravotné komplikácie až operácia
Zaujímavosti
FOTO Elias Kim s rodinou
V Británii prepisujú históriu: Na prestížnu univerzitu mieri len 14-ročný génius! Jeden z najmladších študentov v krajine
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
Sú Slováci pripravení na dôchodok? Horšie dopadli už len Gréci!
Sú Slováci pripravení na dôchodok? Horšie dopadli už len Gréci!
Kažimír: Pri krotení inflácie sme dosiahli pokrok, riziká však nikam neodišli!
Kažimír: Pri krotení inflácie sme dosiahli pokrok, riziká však nikam neodišli!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!

Šport

Ďalšia obrovská tragédia ranila športový svet: Taliansky lyžiar (†25) zomrel po páde na tréningu
Ďalšia obrovská tragédia ranila športový svet: Taliansky lyžiar (†25) zomrel po páde na tréningu
Lyžovanie
Hokejový svet v slzách: Zomrel člen Siene slávy a nezabudnuteľná legenda New York Rangers
Hokejový svet v slzách: Zomrel člen Siene slávy a nezabudnuteľná legenda New York Rangers
NHL
VIDEO Ani vyzutá topánka ju nemala šancu zastaviť: MS v atletike priniesli poriadnu kuriozitu
VIDEO Ani vyzutá topánka ju nemala šancu zastaviť: MS v atletike priniesli poriadnu kuriozitu
Beh
Fantastická správa z MS v atletike: Slovensko zaznamenalo skvelý výsledok
Fantastická správa z MS v atletike: Slovensko zaznamenalo skvelý výsledok
MS v atletike

Auto-moto

Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Hľadám prácu
Tajná zbraň úspechu v práci? Hybridný režim mení pravidlá hry viac, než si myslíte!
Tajná zbraň úspechu v práci? Hybridný režim mení pravidlá hry viac, než si myslíte!
Prostredie práce
Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Hľadám prácu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Rady a tipy
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Výber receptov

Technológie

Ide o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodi
Ide o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodi
Armádne technológie
Fantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeň
Fantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeň
Samsung
Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Umelá inteligencia
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Návody

Bývanie

Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!

Pre kutilov

Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Daní muži vedia flirtovať tak, že im málokto odolá: Na týchto si dajte pozor
Partnerské vzťahy
Daní muži vedia flirtovať tak, že im málokto odolá: Na týchto si dajte pozor
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Čína čelí PROBLÉMU, ktorý
Zahraničné
Čína čelí PROBLÉMU, ktorý by iné krajiny prijali s otvorenou náručou: Dochádza jej odpad!
Nad vládnymi budovami vo
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Poliaci zneškodnili ruský dron, lietal nad palácom Belweder vo Varšave!
Prezident SR Peter Pellegrini
Domáce
Nabitý deň prezidenta SR Petra Pellegriniho: Po Národnej púti v Šaštíne zavítal na SVADBU! Bolo to viac ako symbolické
Trump otočil rétoriku voči
Zahraničné
Trump otočil rétoriku voči Putinovi: Na Aljaške si podávali ruky, teraz označil Rusko za AGRESORA!

Ďalšie zo Zoznamu