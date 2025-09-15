Čína čelí PROBLÉMU, ktorý by iné krajiny prijali s otvorenou náručou: Dochádza jej odpad!

PEKING – Nie je to žiadna slovná hra. Čínska energetika je už dlhšiu dobu závislá od spracovania veľkého množstva odpadu. Keď sa tento proces rozbehol, so spracovaním nebol problém. Krajina Ďalekého východu sa ale nezadržateľne blíži do stavu, kedy bude odpadu nedostatok.
Čína patrí medzi najviac rozvinuté krajiny sveta. Pred rokmi však bojovala s veľkým hromadením odpadu, ktorého objem bol už alarmujúci. Prišli však opatrenia, ktoré priniesli zaslúžené ovocie. Na území Číny funguje v plnej prevádzke zhruba tisíc elektrární, ktoré na svoj chod využívajú spracovaný odpad. V rámci jednej krajiny ide o veľký prelom, pretože vo zvyšku sveta funguje na podobnom princípe zhruba rovnaký počet elektrární.
Politika zriadenia nových elektrární prišla podľa denníka The Financial Times v čase, keď v krajine dochádzalo k mohutnému presídľovaniu obyvateľstva do veľkých miest. Bola to jednoduchá cesta, ako sa zbaviť odpadu a navyše získať z neho potrebnú energiu. Len v priebehu jedného dňa sú elektrárne v Číne schopné spáliť viac ako milión ton odpadu. S kapacitou by problém nebol, ale horšie je na tom zber, ktorý za posledné roky stagnuje. Vyzbiera sa zhruba o 90 miliónov ton domáceho odpadu menej, ako povoľuje kapacita.
Odstavené elektrárne
Niektoré elektrárne na spracovanie odpadu sú v súčasnej dobe vypnuté aj celý rok. Mnohí prevádzkovatelia prešli preto od zberu domáceho odpadu k odpadu zo stavenísk a priemyselných centrier, pričom doslova žiadajú pomoc od vlády. "Máme tri spaľovne, ale jedna je celoročne odstavená kvôli nedostatočnému zásobovaniu odpadom," povedal pre The Financial Times nemenovaný zástupca zariadenia na energetické využitie odpadu v provincii Che-pej.
V Číne okrem iného dochádza aj k poklesu populácie, čo zároveň znižuje objem odpadu. Okrem toho platia veľmi prísne pravidlá, ktoré zaviedla vláda už v roku 2017. Na druhej strane Čína znížila úroveň škodlivých emisií z týchto elektrární.
Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že 1 033 závodov na spracovanie odpadu vyprodukovalo za minulý rok 13 miliónov ton popolčeka, no rok predtým dokonca 63 miliónov ton. "Počet a rozsah zariadení na energetické využitie odpadu v podstate dosiahli vrchol a tempo nového rozvoja sa výrazne spomalilo," uviedlo ministerstvo.