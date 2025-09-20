Šokujúci incident v reštaurácii: Mladíci močili do vývaru, tisíce hostí reštaurácie majú nárok na odškodné

ŠANGHAJ - Vyše 4000 zákazníkov šanghajskej reštaurácie má nárok na odškodnenie kvôli tomu, že dvaja 17-roční mladíci vo februári namočili do hrnca s vývarom. Títo mladí muži musia zaplatiť 2,2 milióna jüanov dvom čínskym cateringovým spoločnostiam, ktorým kvôli ich správaniu vznikli dodatočné náklady. Napísal to dnes web stanice BBC.
Incident sa stal tento rok 24. februára v šanghajskej pobočke čínskeho reťazca Chaj-ti-lao, ktorý ponúka takzvaný hot pot, teda možnosť uvariť si vlastnú polievku priamo pred sebou. Internetom sa potom začal šíriť videozáznam, na ktorom sú na stole vidieť nohy neidentifikovateľného mladíka, ktorý močí priamo do jedného z hrncov. Šanghajský súd minulý piatok rozhodol, že obaja mladíci porušili majetkové práva reťazca a poškodili jeho povesť urážlivým správaním. Poukázal tiež na to, že kvôli ich konaniu bolo kontaminované riad v reštaurácii a správanie dvojice vyvolalo silné znechutenie verejnosti.
Súd prikázal zaplatiť škody
Súd podľa médií tiež skonštatoval rodičov chlapcov vinnými z neplnenia ich opatrovníckej povinnosti a nariadil všetkým uhradiť dva milióny jüanov za prevádzkové škody a poškodenie dobrej povesti, 130-tisíc jüanov pre jedného z dodávateľov za stratu riadu a náklady na upratovanie a 70.000 jüanov za právne výlohy.
Aj keď nič nenasvedčuje tomu, že niekto kontaminovaný vývar zjedol, reťazec ponúkol odškodnenie viac ako 4-tisíc hostí, ktorí od 24. februára do 8. marca šanghajskú pobočku navštívili, a to ako vrátenie peňazí v plnej výške, tak aj finančnú náhradu vo výške 10-násobku zaplatenej sumy. Chaj-ti-lao z tohto dôvodu požadoval náhradu škody presahujúcu 23 miliónov jüanov, podľa verdiktu ale boli ďalšie kompenzácie dobrovoľným podnikateľským rozhodnutím a dospievajúci by ich nemali platiť.