Desivá nová analýza: Čína môže armádu USA za chvíľu potopiť! Stačia jej na to roje dronov

Čínsky dron na vojenskej prehliadke v Pekingu
Čínsky dron na vojenskej prehliadke v Pekingu (Zdroj: profimedia.sk)
PEKING - Nový analytický materiál od americkej think-tank organizácie CNAS poukazuje na slabiny armády Spojených štátov v oblasti obrany proti rojom malých a lacných dronov. Podľa správy by v prípade konfliktu s Čínou mohli byť americké jednotky zničené masovými útokmi bezpilotných lietadiel.

Čínske investície do rojov dronov

Ako pripomenul portál Business Insider, Peking roky vkladá obrovské sumy do vývoja bezpilotných systémov, predovšetkým do menších a lacných útočných dronov. Podľa plánov by do roku 2026 mohlo vzniknúť až milión kusov.

Správa Center for a New American Security (CNAS) zdôrazňuje, že Čína zároveň starostlivo sleduje vojnu na Ukrajine a upravuje svoju stratégiu. Využíva experimenty s menšími typmi, so skleneným vláknom riadenými jednotkami aj modernými prieskumnými lietadlami. CNAS v dokumente označuje Peking za súčasného lídra v oblasti dronových technológií.

Simulácia ukázala slabiny USA

Podľa modelových scenárov CNAS by Čína dokázala využiť rôzne typy dronov v celej strategickej línii od Japonska, cez Taiwan až po Filipíny. Výsledok simulácie je varovný – bez dostatočných zásob a lepšie integrovaných obranných systémov nie sú Spojené štáty pripravené na podobný typ útoku.

Pentagon investuje miliardy

Hoci ministerstvo obrany USA vníma vážnosť problému, podľa CNAS sa rozvoj obranných technológií hýbe príliš pomaly. Business Insider upozornil, že len v roku 2025 má ísť na nové systémy približne 7,4 miliardy dolárov. Problém je však v tom, že mnohé projekty sú výrazne drahšie než čínske drony, ktoré majú ničiť.

Pentagon síce skúša aj laserové a mikrovlnné zbrane, no podľa dostupných údajov väčšina z nich zatiaľ existuje iba v podobe prototypov a nedajú sa plošne nasadiť. Armáda sama priznala, že v tejto oblasti má medzery.

Kontroverzný návrh admirála

Do debaty vstúpil aj admirál Samuel Paparo z Indo-pacifického velenia USA. Ako citoval Business Insider, naznačil, že by v prípade potreby mohli Američania sami použiť lacné drony, aby Taiwan prieliv premenili na pascu.

„Mohli by sme Taiwan prieliv zaplaviť lacnými dronmi a vytvoriť z neho bezpilotnú pekelnú krajinu, ktorá by čínske sily zničila a poskytla nám čas pri invázii alebo blokáde,“ vyhlásil vlani Paparo.

