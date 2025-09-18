Čína tvrdí, že svet je na križovatke medzi mierom a vojnou

PEKING - Čína varovala pred zasahovaním do svojich záležitostí a ďalšími spormi uprostred regionálnych konfliktov. Informuje DPA.
„Svet dnes stojí na ďalšej križovatke: mier alebo vojna, dialóg alebo konfrontácia,“ povedal na otváracom ceremoniáli bezpečnostnej konferencie Fórum Siang-šan v Pekingu minister obrany Tung Ťün. Povedal, že Taiwan je nepopierateľne súčasťou Číny a dodal, že čínska Ľudová oslobodzovacia armáda je mocnou silou schopnou brániť „znovuzjednotenie“.
Peking nikdy nedovolí, aby pokusy o taiwanskú nezávislosť uspeli, povedal Dong. Je pripravený kedykoľvek zmariť akékoľvek „vonkajšie vojenské zasahovanie“, nemenoval však žiadne konkrétne krajiny.
Peking si nárokuje Taiwan
Demokratický Taiwan má 23,4 milióna obyvateľov a udržiava si nezávislú vládu od roku 1949 po občianskej vojne, v ktorej na pevnine zvíťazili komunisti. Na ostrov sa vtedy uchýlil porazený nacionalistický Kuomintang pod vedením generála Čankajška.
Peking si nárokuje Taiwan ako súčasť svojho územia a často hrozil jeho anexiou. Spojené štáty ako najdôležitejší podporovateľ Taiwanu sú podľa zákona z roku 1979 zaviazané podporovať obranné schopnosti ostrovnej demokracie.
Vzhľadom na spory o oblasti bohaté na zdroje v Juhočínskom mori Dong zdôraznil, že Čína bude chrániť svoju územnú suverenitu, ako aj svoje práva a záujmy. Podľa ministra by úsilie o absolútnu vojenskú prevahu a prístup „silnejší má právo“ v konečnom dôsledku viedli k „vláde džungle“.
Fórum Siang-šan sa považuje za čínsku reakciu na bezpečnostnú konferenciu Dialóg Shangri-La v Singapure. Západné krajiny sem zvyčajne posielajú len zástupcov na nízkej úrovni – Nemecko a USA vyslali vojenských atašé zo svojich veľvyslanectiev. Podľa informácií z Pekingu účasť na fóre potvrdili obranní politici a experti z viac ako 100 krajín.