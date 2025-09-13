MIMORIADNE Poľsko uzavrelo vzdušný priestor pri Lubline: Dôvodom je hrozba ruských dronov

VAEŠAVA - Poľsko začalo preventívne letecké operácie svojich a spojeneckých vzdušných síl na východe krajiny a uzavrelo vzdušný priestor nad letiskom v Lubline. Oznámil to na sociálnej sieti X poľský premiér Donald Tusk. Dodal, že dôvodom je hrozba, ktorú predstavujú ruské drony operujúce nad Ukrajinou blízko poľských hraníc.
"Vzhľadom na hrozbu, ktorú predstavujú ruské drony operujúce nad Ukrajinou blízko poľských hraníc, začali poľské a spojenecké vzdušné sily preventívne operácie v našom vzdušnom priestore," napísal na sieti X Tusk.
O tejto preventívnej akcii informovala na sieti X tiež poľská armáda. "Na zabezpečenie bezpečnosti nášho vzdušného priestoru aktivoval operačný veliteľ poľských ozbrojených síl všetky nevyhnutné postupy. V našom vzdušnom priestore operujú poľské a spojenecké lietadlá a pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu sú na najvyššom stupni pohotovosti," napísalo operačné veliteľstvo ozbrojených síl. Dodalo, že opatrenia majú preventívny charakter a ich cieľom je zabezpečiť vzdušný priestor a chrániť občanov.
Poľsko, ktoré je členským štátom Severoatlantickej aliancie a Európskej únie, tento týždeň v noci na stredu zaznamenalo 19 narušení svojho vzdušného priestoru ruskými dronmi. Zatiaľ čo americký prezident Donald Trump incident s dronmi označil za možný omyl, predstavitelia Poľska, ale tiež Nemecka, Európskej únie či Ukrajiny hovoria o ruskom zámere a NATO reagovalo oznámením, že posilňuje ochranu hraníc svojho východného krídla. Ruské ministerstvo obrany prienik dronov nepoprelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysel, ani o útok.