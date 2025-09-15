Poľsko zavádza nový systém varovania obyvateľstva pred vojenskými a prírodnými hrozbami: Pribudne viac ako 4-tisíc megafónov

OLSZTYN — Systém varovania obyvateľstva čaká v Poľsku v budúcom roku modernizácia. K existujúcim sirénam pribudne viac ako 4000 megafónov. Cieľom je zabezpečiť rýchlejšie a zrozumiteľnejšie šírenie informácií o hroziacich nebezpečenstvách. Oznámil to v pondelok na I. fóre bezpečnosti a ochrany obyvateľstva v Olsztyne poradca ministerstva vnútra Dariusz Marczyňski. Informuje o tom varšavský spravodajca s odvolaním sa na agentúru PAP.
Marczyňski uviedol, že prostredníctvom megafónov budú v prípade potreby vysielané konkrétne pokyny, napríklad o evakuácii alebo potrebe zostať doma. Financie na tento projekt sú podľa neho už zabezpečené. Zdôraznil, že systém nie je určený len pre prípad vojenských hrozieb, ale aj na zvládanie prírodných katastrof.
Potrebné sú pravidelné skúšky sirén a cvičné evakuácie
Podľa zástupcu štátnej hasičskej služby Rafala Melnyka si obyvatelia v súčasnosti sirény často spájajú s historickými výročím alebo s výjazdmi dobrovoľných hasičov. Poukázal na nedávny prípad v Šwidniku, kde futbalový zápas pokračoval aj po spustení sirén varujúcich pred ohrozením dronmi. Melnyk preto navrhol pravidelné skúšobné spúšťanie sirén, aby si obyvatelia zvykli na ich zvuk a dokázali primerane reagovať.
Účastníci fóra sa zhodli, že sú nevyhnutné aj cvičné evakuácie v školách a na pracoviskách. Rektor Univerzity Varmiňsko-Mazurskej Jerzy Przyborowski zdôraznil, že nejde o vyvolávanie strachu, ale o vzdelávanie obyvateľstva. Ako príklad uviedol Japonsko, kde sa deti už od útleho veku učia postupy správania pri zemetraseniach.