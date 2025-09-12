NATO spúšťa operáciu Eastern Sentry: Posilniť má ochranu východného krídla aliancie

BRUSEL - Generálny tajomník NATO Mark Rutte oznámil dnes v reakcii na stredajšie narušenie poľského vzdušného priestoru vznik operácie Eastern Sentry (Východná stráž), ktorá posilní ochranu východného krídla aliancie. Podľa Rutteho nešlo v stredu o ojedinelý incident. Ruské drony sa objavili v minulosti aj v Rumunsku, Estónsku či Litve, uviedol generálny tajomník aliancie.
"Ruská bezohľadnosť vo vzduchu pozdĺž nášho východného krídla sa zvyšuje," vyhlásil Rutte na spoločnej tlačovej konferencii s novým vrchným veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR) Alexusom Grynkewichom z USA. Podľa šéfa NATO bude do operácie zapojený "rad prostriedkov" od spojencov, vrátane Dánska, Francúzska, Británie Nemecka a ďalších.
"Ako obranná aliancia sme pripravení brániť sa," vyhlásil Rutte a incidenty, aké sa odohrali v Poľsku, označil za "nebezpečné a neprijateľné". Poľská armáda uviedla, že v noci na stredu zaznamenala 19 prípadov narušenia vzdušného priestoru ruskými dronmi, proti ktorým poľská obrana s pomocou aliančných spojencov zasiahla. Niektoré krajiny NATO po incidente ponúkli Varšave pomoc s posilnením protivzdušnej obrany. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že pri svojom vzdušnom útoku na Ukrajinu neplánovalo zasiahnuť žiadne ciele v Poľsku.
Podľa agentúry DPA bude operácia zahŕňať okrem iného dodatočné sledovacie a protivzdušné obranné kapacity. Nemecko už skôr prisľúbilo, že poskytne štyri stíhačky Eurofighter namiesto iba dvoch, ktoré sa môžu podieľať na bezpečnostných letoch nad Poľskom. Sú umiestnené na leteckej základni Rostock-Laage a očakáva sa, že budú k dispozícii pre misie protivzdušnej obrany v poľskom vzdušnom priestore najmenej do konca roka. Francúzsko plánuje poskytnúť tri stíhačky Rafale a Dánsko dva lietadlá F-16 a fregatu.
Cvičenia Ruska a Bieloruska nepredstavujú bezprostrednú hrozbu
Severoatlantická aliancia (NATO) v piatok uviedla, že nevidí bezprostrednú vojenskú hrozbu v súvislosti s rozsiahlymi vojenskými cvičeniami Ruska a Bieloruska pri východnej hranici NATO. Píše o tom agentúra AFP. „Vyzývame Rusko a Bielorusko, aby konali predvídateľne a transparentne v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami,“ povedal predstaviteľ Aliancie pre AFP. „Nevidíme žiadnu bezprostrednú vojenskú hrozbu pre ktoréhokoľvek spojenca NATO,“ dodal.
Rusko a Bielorusko v piatok odštartovali spoločné vojenské cvičenia s názvom Zapad. Konajú sa v čase, keď ruské jednotky postupujú naprieč rozsiahlou frontovou líniou na Ukrajine a zintenzívňujú letecké útoky na ukrajinské mestá. Okrem toho sa uskutočňujú po tom, čo v noci na stredu počas ruských útokov na Ukrajinu došlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru dronmi.
Peskov odmietol tvrdenia poľských predstaviteľov
Poľský premiér Donald Tusk ešte pred týmto incidentom oznámil, že v súvislosti so začiatkom rusko-bieloruských cvičení krajina v noci zo štvrtka na piatok uzavrie hranice s Bieloruskom. Uzavreté sú aj železničné priechody. Litva a Lotyšsko taktiež oznámili čiastočné uzavretie vzdušného priestoru. Moskva tieto obavy zľahčovala, konštatuje AFP.
„Tieto plánované cvičenia nie sú mierené proti nikomu,“ uviedol vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a odmietol tvrdenia poľských predstaviteľov, že tieto cvičenia sú agresívnou demonštráciou sily. Na zámery Moskvy upozornil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Cvičenia Zapad, ktoré sa zvyčajne konajú každé štyri roky, sa v roku 2025 uskutočnia po prvý raz od začiatku vojny na Ukrajine a potrvajú do 16. septembra.