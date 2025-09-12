Ruské vojenské cvičenie v Bielorusku a na Balte: NATO je v pohotovosti, poľské hranice stráži 40-tisíc vojakov

MOSKVA/MINSK - V Bielorusku, Rusku a aj na mori sa začali rozsiahle vojenské cvičenia Západ-2025. Moskva ich prezentuje ako rutinné, no NATO a susedné krajiny varujú pred provokáciou. Experti pripomínajú, že podobné manévre predchádzali aj invázii na Ukrajinu.
Oficiálne oznámenie Moskvy
Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry ČTK potvrdilo, že spolu s bieloruskou armádou spustili manévre Západ-2025. Moskva oficiálne počet vojakov, ktorí sa ich zúčastňuje, neuviedla, ale podľa západných odhadov jich je na 30.000, píše agentúra DPA. Cvičenia sa konajú nielen na území oboch štátov, ale aj v Baltskom a Barentsovom mori. Agentúra Reuters ich označila za demonštráciu sily Moskvy a jej spojenca Minska.
Podľa Kremľa nejde o útok voči tretej strane. Hovorca Dmitrij Peskov vo štvrtok zdôraznil, že manévre, ktoré prebiehajú v blízkosti Poľska a Litvy, majú výlučne obranný charakter.
Napätá situácia na hraniciach
Začiatok cvičení prichádza v mimoriadne vyhrotenom čase – len dva dni po tom, čo Poľsko zostrelilo cudzie drony nad svojím územím. Varšava tvrdí, že išlo o ruské stroje. Od 12. septembra Poľsko uzavrelo hranicu s Bieloruskom a poslalo k nej 40-tisíc vojakov, Litva sprísnila jej ostrahu.
Bieloruská agentúra Belta uvádza, že oficiálne cieľom cvičení je preveriť pripravenosť tzv. Zväzového štátu a posilniť koordináciu velenia.
Nervozita v NATO a varovania expertov
Napriek tvrdeniam Moskvy panujú obavy, že ide o provokáciu. Podľa Defense News krajiny NATO zvýšili bojovú pohotovosť a sledujú každý pohyb v blízkosti svojich hraníc. Analytici pripomínajú, že aj v roku 2022 pred ruskou inváziou na Ukrajinu prebiehali podobné manévre. „To, čo dnes nazývajú tréningom, sa môže zajtra zmeniť na vojnu,“ varuje stanica RFE/RL.
Možné dôsledky pre región
Ak by sa incidenty s dronmi alebo raketami zopakovali, aliancia by mohla aktivovať ďalšie obranné opatrenia. Pre Slovensko, hoci neleží priamo pri Bielorusku, znamenajú tieto udalosti potrebu zvýšenej pozornosti – ako člen NATO je súčasťou spoločnej reakcie a prípadného posilnenia obrany na východnom krídle aliancie.
Reakcia NATO
Paralelne s ruskými a bieloruskými manévrami prebiehajú aj cvičenia NATO. V Bulharsku sa od 7. do 12. septembra koná veľké cvičenie BULGARIA 2025, zamerané na riadenie mimoriadnych situácií. Nemecko zároveň vedie operáciu Quadriga v Pobaltí, ktorej cieľom je preveriť rýchly presun jednotiek a posilniť logistiku aliancie. Podľa Bloombergu NATO zároveň prijíma dodatočné opatrenia na východnom krídle – od sprísnenej kontroly hraníc až po posilnenie vzdušnej obrany – aby bolo pripravené na akúkoľvek eskaláciu zo strany Moskvy.