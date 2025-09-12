Francúzsko a Nemecko si predvolali ruských veľvyslancov: Incident v Poľsku označili za úmyselnú provokáciu

BERLÍN/PARÍŽ - Nemecko a Francúzsko si v piatok v reakcii na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi predvolali veľvyslancov Ruska. Berlín a Paríž incident označili za úmyselnú provokáciu proti spojencom Severoatlantickej aliancie (NATO), informuje agentúra DPA a denník The Guardian.
Podobný krok už predtým podnikli aj ďalšie európske krajiny vrátane Holandska a Španielska. Podľa nemenovaného predstaviteľa Európskej únie si veľvyslancov Ruska i Bieloruska predvolala v Bruseli aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť. K narušeniu poľského vzdušného priestoru došlo v noci na stredu počas ruského dronového útoku na Ukrajinu. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí označilo incident za nebezpečný a neprijateľný a zdôraznilo, že „NATO stojí jednotne pri obrane svojho územia a bezpečnosti“.
Nemecko sa zároveň rozhodlo posilniť ochranu východného krídla Aliancie a do konca roka vyšle do Poľska štyri stíhačky Eurofighter na monitorovanie tamojšieho vzdušného priestoru, čo je o dve viac než doteraz. Nemecký kancelár Friedrich Merz poznamenal, že vniknutie dronov do poľského vzdušného priestoru nebolo náhodné. Súhlasil s názorom poľského premiéra Donalda Tuska, že „tvrdenie ruskej vlády, že išlo o náhodu alebo nedopatrenie, nie je dôveryhodné“.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot zasa vyhlásil, že Paríž dá ruskému veľvyslancovi jasne najavo, že sa nenechá zastrašiť. Incident označil za „úmyselnú stratégiu Ruska, ktorou nás chce zastrašiť a otestovať“. Ako súčasť reakcie vyšle Francúzsko tri stíhačky Rafale spolu s personálom a muníciou na ochranu poľského vzdušného priestoru a východnej hranice NATO.