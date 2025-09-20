Tisíce ľudí v Nemecku protestovali proti klimatickej politike vlády

BERLÍN - Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v Nemecku za väčšiu ochranu klímy. Požadovali pritom okamžité zastavenie všetkých nových projektov týkajúcich sa využitia zemného plynu v krajine, informuje agentúra DPA.
Protesty zorganizovalo hnutie Piatky za budúcnosť (Fridays for Future) vo vyše 80 nemeckých mestách. „Zatiaľ čo klimatická kríza ničí životy ľudí po celom svete, spolková vláda ju ešte viac podnecuje,“ hlásali vo výzve na protest.
Cez 50-tisíc ľudí
Podľa organizátorov prišlo na sobotné demonštrácie dovedna vyše 50.000 ľudí, z toho zhruba 4300 v Berlíne a približne 5000 v Hamburgu. Polícia odhadla o čosi menšiu účasť, podľa nej protestovalo v Berlíne 3000, v Hamburgu 2500 a v Mníchove 1500 ľudí. Niektoré z transparentov demonštrantov priamo kritizovali energetickú politiku nemeckej ministerky hospodárstva Katheriny Reicheovej.
Ako pripomína DPA, nemecká vládna koalícia si kladie za cieľ vybudovať do roku 2030 plynové elektrárne s kapacitou až 20 gigawattov. Zaskočiť majú počas plánovaného postupného vyraďovania tých uhoľných, keďže obnoviteľné zdroje energie nedokážu pokryť dopyt po elektrickej energii v tzv. temných obdobiach, keď nie je dostatok slnečného svitu ani vetra. „Táto vláda je úplne závislá od plynu,“ povedala kriticky pre DPA ešte pred demonštráciou v Berlíne jedna z členiek hnutia Fridays for Future. Demonštrácie za väčšiu ochranu klímy a spravodlivosť sa v sobotu konali aj na rôznych iných miestach po celom svete, napríklad v kenskom hlavnom meste Nairobi, indonézskej metropole Jakarta či pred budovou opery v austrálskom Sydney.