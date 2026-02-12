Talianska vláda chce presadiť tvrdšie pravidlá proti migrantom: Platili by tresty

RÍM - Talianska krajne pravicová vláda v stredu schválila návrh zákona sprísňujúci migračné pravidlá, ktorý umožní za určitých podmienok zakázať vstup lodí s migrantmi do teritoriálnych vôd Talianska, prípadne zaviesť tzv. námornú blokádu. Tieto opatrenia prichádzajú deň po tom, čo Európsky parlament prijal nové pravidlá sprísňujúce migračnú politiku EÚ, ktoré Rím plánuje rýchlo implementovať. Informovali o tom agentúry AFP a AP.
Návrh zákona, ktorý musí ešte prerokovať a schváliť taliansky parlament v oboch komorách, dáva vláde právomoc dočasne zakázať prekročenie hranice talianskych teritoriálnych vôd v prípadoch vážnej hrozby pre verejný poriadok alebo národnú bezpečnosť. Zákaz by mohol platiť najskôr 30 dní a maximálne šesť mesiacov, pričom by ho na návrh ministerstva vnútra vyhlasoval kabinet. Za vážnu hrozbu sa považuje napríklad konkrétne riziko teroristických činov alebo teroristickej infiltrácie, výnimočný migračný tlak, ktorý by mohol ohroziť bezpečný manažment hraníc, globálne zdravotné núdzové situácie či významné medzinárodné podujatia. V prípade prudkého nárastu počtu migrantov by úrady mohli lodiam takisto zabrániť vstúpiť do talianskych vôd.
Porušenie pravidiel by sa trestalo
Porušenie pravidiel by sa trestalo pokutou až do výšky 50.000 eur, pričom pri opakovanom porušení by mohlo dôjsť ku konfiškácii plavidla. Dané opatrenie sa podľa všetkého dotkne aj humanitárnych záchranných lodí pôsobiacich v centrálnej časti Stredozemného mora. Mimovládne organizácie však zachraňujú len menší podiel migrantov prichádzajúcich do Talianska, keďže väčšinu z nich z mora vyzdvihuje pobrežná stráž alebo námorníctvo. Text návrhu zároveň uvádza, že migrantov zadržaných na palubách lodí, ktorým bude zakázaný vstup do talianskych vôd, možno prepraviť do tretích krajín, s ktorými má Taliansko uzavreté osobitné dohody o zadržiavaní alebo repatriácii. Ide najmä o Albánsko.
Vláda Meloniovej chce týmito pravidlami oživiť zariadenia na spracovanie žiadostí o azyl mimo územia Talianska, podobné dvom kontroverzným centrám zriadeným v Albánsku. Tie sú už približne dva roky do značnej miery nečinné pre právne prekážky a vyvolávajú diskusie o svojej zákonnosti a efektívnosti, ako aj kritiku zo strany humanitárnych organizácií. Navrhovaná legislatíva zároveň rozširuje zoznam trestných činov, za ktoré možno cudzinca z Talianska vyhostiť, a počíta s prísnejším dohľadom na hraniciach i s užšou spoluprácou s európskymi agentúrami.
Tento krok talianskej vlády nasleduje po tom, čo europoslanci v utorok schválili nové imigračné pravidlá umožňujúce členským štátom zamietnuť žiadosť o azyl a deportovať migrantov, ak pochádzajú z krajiny označenej za bezpečnú alebo môžu požiadať o ochranu v krajine mimo 27-členného bloku. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani uviedol, že potvrdenie zoznamu bezpečných krajín zo strany Európskeho parlamentu „dokazuje, že Taliansko malo pravdu“. Minister vnútra Matteo Piantedosi napísal na sociálnej sieti X, že „hranice Talianska sú hranicami Európy“ a ich obrana je povinnosťou.
Podľa vládnych údajov dorazilo do Talianska na člnoch od začiatku roka takmer 2000 migrantov, čo je pokles oproti približne 4400 za rovnaké obdobie minulého roka. Hoci si Meloniová pripisuje zásluhy za tento vývoj, odborníci upozorňujú, že migračné trasy ovplyvňuje viacero faktorov. Napriek poklesu počtu migrantov pri pokusoch o preplavbu cez centrálne Stredozemné more naďalej zomiera veľký počet ľudí . Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) eviduje od začiatku roka takmer 490 nezvestných osôb.