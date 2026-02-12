Ukončil politický pat! Kosovský parlament zvolil Kurtiho za predsedu vlády

PRIŠTINA - Kosovský parlament v stredu hlasovaním rozhodol, že predsedom vlády sa opäť stane Albin Kurti, ktorý tým získal tretie funkčné obdobie. Týmto krokom sa zároveň ukončila takmer rok trvajúca politická patová situácia v krajine, informovala agentúra AFP.
Kurti bol uplynulých 12 mesiacov len dočasným predsedom vlády. K jeho definitívnemu potvrdeniu vo funkcii došlo po tom, čo Ústredná volebná komisia oficiálne oznámila víťazstvo jeho strany Sebaurčenie (Vetëvendosje - LVV) v predčasných parlamentných voľbách z decembra 2025. Očakáva sa, že strana vytvorí koaličnú vládu s viacerými politickými subjektmi zastupujúcimi etnické menšiny.
Haxhiuová ako predsedníčka parlamentu
Poslanci na stredajšej ustanovujúcej schôdzi zvolili za predsedníčku parlamentu bývalú ministerku spravodlivosti Albulenu Haxhiuovú. Nový parlament musí teraz čo najskôr schváliť tohtoročný rozpočet a v marci má zvoliť nového prezidenta. Mandát súčasnej prezidentky Vjosy Osmaniovej totiž vyprší začiatkom apríla, doplnila agentúra AP. Predčasné voľby z 28. decembra 2025 boli vyhlásené po tom, čo strana Sebaurčenie ako víťaz volieb z februára 2025 nedokázala vytvoriť vládu. Vznik nového parlamentu následne oddialilo opätovné prepočítanie hlasov pre rozsiahle nezrovnalosti. Prepočítanie však potvrdilo víťazstvo LVV.
Bývalá srbská provincia Kosovo vyhlásila svoju nezávislosť v roku 2008. Predchádzala tomu vojna z rokov 1998–99, ktorá sa skončila po zásahu NATO pod vedením USA. Srbsko odtrhnutie Kosova neuznáva a napätie medzi oboma subjektmi odvtedy pretrváva. Päťdesiatročný Kurti, bývalý politický väzeň z obdobia srbskej správy Kosova, sa dostal k moci v roku 2021. Túto funkciu však krátko zastával už v roku 2020 počas pandémie ochorenia COVID-19.
Na rokovaniach o normalizácii vzťahov s Belehradom sprostredkovaných Európskou úniou zaujal Kurti tvrdý postoj. Západní partneri však Kosovo aj Srbsko upozornili, že ak chcú vstúpiť do 27-člennej EÚ, musia svoje vzťahy normalizovať. Spojené štáty a ich spojenci uznali nezávislosť Kosova, zatiaľ čo Rusko a Čína sa v spore postavili na stranu Srbska.