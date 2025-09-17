Hrozivý nález pred mešitou: Veriaci neverili vlastným očiam! Prípad už rieši prokuratúra

PARÍŽ - Prokuratúra vo francúzskom meste Saint-Étienne začala vyšetrovať nález nohy diviaka pred mešitou v meste Chambon-Feugerolles v departemente Loire. Diviak je v islamskej tradícii považovaný za nečisté zviera, informoval denník Le Figaro.
Diviačiu nohu našli veriaci v pondelok ráno na parkovisku pri mešite Omar Ibn Al-Khatab. Polícia, ktorú kontaktoval správca mešity, na mieste vykonala technické a forenzné úkony. Prípad bol odovzdaný prokuratúre v meste Saint-Étienne pre podozrenie, že ide o islamofóbny čin. Rektor Veľkej mešity v Paríži incident v departemente Loire odsúdil ako znesvätenie a pripomenul, že k nemu došlo krátko po náleze prasacích hláv pred viacerými objektmi spojenými s islamom a moslimami v Paríži a jeho okolí.
Správy o deviatich odrezaných bravčových hlavách svojho času vyvolali vo Francúzsku napätú diskusiu o islamofóbii, konštatoval web Euronews. Podľa policajného zdroja, s ktorým komunikovala televízia BFM, sú podobné akcie zamerané na rozdelenie spoločnosti. Zdroj upozornil na nedávne vandalské útoky, keď sa na múroch či budovách vo Francúzsku objavili Dávidove hviezdy a červené odtlačky rúk, či prípad poškodenia fasád synagóg a židovských objektov zelenou farbou. Združenie tvrdí, že v roku 2025 zaznamenalo 203 protimoslimských incidentov, čo predstavuje „80-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom“.
Vo Francúzsku sa v posledných rokoch zvyšuje aj počet antisemitských útokov. Ich prudký nárast sa spája predovšetkým s útokom palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom nasledovala vojna v palestínskom Pásme Gazy.