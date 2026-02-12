Babiš sa stretol s Macronom: Hovorili o povolenkách, pláne buy european, ale aj o Ukrajine

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron prijal v stredu večer v Elyzejskom paláci v Paríži českého premiéra Andreja Babiša. Hlavnou témou stretnutia bol štvrtkový neformálny summit EÚ v Belgicku, na ktorom sa bude riešiť konkurencieschopnosť a ekonomická nezávislosť EÚ. Macron však podľa Babiša riešil aj otázku vojny na Ukrajine, zatiaľ čo český premiér otvoril tému emisných povoleniek (ETS 1), informoval web Novinky.cz.
Po dvojhodinovej schôdzke Babiš uviedol, že podporuje Macronov návrh, aby sa v krajinách EÚ v rámci verejných zákaziek uprednostňovali európski výrobcovia. Francúzsky prezident svoj plán, označovaný ako „buy european“, v posledných dňoch často spomína.Podľa servera Politico chce Macron túto iniciatívu presadiť už vo štvrtok, pričom summit v Belgicku by mal byť podľa predstáv Paríža „kľúčovým okamihom“ pre novú ekonomickú budúcnosť Európy. K tomuto plánu však majú výhrady napríklad Nemecko, ako aj Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko a Švédsko, ktoré vo spoločnom vyhlásení upozornili, že môže viesť k odlivu investícií z EÚ.
„Má jasný názor, ako zlepšiť našu konkurencieschopnosť v Európe. To znamená odstrániť byrokratické bariéry a bariéry vo vnútri vnútorného trhu,“ povedal Babiš po rokovaní českým novinárom. Babiš spomenul aj Macronovu úvahu o potrebe zjednotiť trh s energiami, pretože vysoké náklady na energiu majú negatívny vplyv na európskych výrobcov.
Ďalším pilierom rokovaní bola jadrová energetika
Ďalším pilierom rokovaní bola jadrová energetika: Babiš potvrdil, že Francúzsko plánuje 10. marca usporiadať veľkú konferenciu o jadrovej energii. Spomenul aj pretrvávajúci záujem spoločnosti EDF zapojiť sa do tendrov na dostavbu českých jadrových elektrární Dukovany a Temelín. Obe strany zároveň počítajú s budúcou spoluprácou na vývoji nových technológií formou modulárnych reaktorov. Babiš ocenil aj dlhodobú podporu Macrona pri presadzovaní jadra ako čistého zdroja energie v rámci únijnej taxonómie. Macron podľa Babiša hovoril aj o potrebe znížiť závislosť EÚ od surovín z iných častí sveta a o snahe lepšie chrániť domáci priemysel pred nekalou konkurenciou.
Český premiér informoval francúzskeho prezidenta o výhradách Česka k systému emisných povoleniek a nevylúčil, že Macron môže podporiť snahu Česka o jeho zmeny. Macron tiež vysvetlil svoj postoj k Ukrajine. „Vníma to tak, že Ukrajina vzdoruje agresorovi a neočakáva sa rýchle ukončenie vojny,“ uviedol Babiš podľa Deníka N. Babiš však v Elyzejskom paláci zopakoval, že Česko nebude „finančne podporovať vojnu“. Pred večerou Babiš navštívil francúzskeho miliardára a filantropa Bernarda Arnaulta. Popoludní zavítal na predmestie Villejuif na južnom okraji Paríža, kde navštívil Ústav Gustava Roussyho, ktorý patrí medzi popredné európske centrá boja proti rakovine i odborného vzdelávania v odbore onkológia.