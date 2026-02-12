Nobelov výbor je zhrozený! Ide o fyzické útoky na Mohammadíovú v Iráne

OSLO - Nobelov výbor v stredu vyhlásil, že je „zhrozený“ z fyzických útokov na iránsku laureátku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovú. Informuje správa agentúry AFP.
Iránske orgány uväznili 53-ročnú ľudskoprávnu aktivistku 12. decembra 2025 po proteste vo východoiránskom meste Mašhad spolu s ďalšími demonštrantmi. Minulú sobotu bola Mohammadíová odsúddená na šesť rokov väzenia pre údajné narúšanie národnej bezpečnosti a na rok a pol aj za „propagandu“ namierenú proti iránskemu islamskému systému.
Nórsky Nobelov výbor je naozaj zhrozený
„Nórsky Nobelov výbor je naozaj zhrozený z dôveryhodných správ, ktoré podrobne opisujú brutálne zadržanie, fyzické týranie a život ohrozujúce zlé zaobchádzanie s laureátkou Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovou, ktorá je v súčasnosti zadržiavaná v Iráne,“ uviedol výbor v stanovisku. Vyzval na jej okamžité prepustenie a poskytnutie lekárskej pomoci. Výbor citoval vyjadrenia očitých svedkov a výpovede Mohammadíovej rodiny, že ju príslušníci bezpečnostných zložiek „opakovane bili drevenými palicami a obuškami“ a ťahali za vlasy.
Po umiestnení do samoväzby ju stráž v istej chvíli presunula do nemocnice, kde sa zistili jej „rozsiahle“ zranenia, uvádza stanovisko podľa AFP. „Napriek tomu jej naďalej odmietajú poskytnúť primeranú a pokračujúcu lekársku starostlivosť, zatiaľ čo je vystavená náročným výsluchom a zastrašovaniu,“ dodal výbor a zdôraznil, že ide o „hrubé porušovanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv“. Mohammadíová získala Nobelovu cenu za mier v roku 2023 za svoj boj proti utláčaniu žien v Iráne, za úsilie v oblasti podpory ľudských práv a slobôd a za odmietanie trestu smrti v Iráne.