Na Slovensku vzniká nová politická strana s názvom Spoločne Odborne Ľudsky

BRATISLAVA - Na Slovensku vzniká nová politická strana Spoločne Odborne Ľudsky (S.O.Ľ). Skupina starostov, odborníkov a malých a stredných podnikateľov takto reaguje na aktuálnu politicko-ekonomickú situáciu. Informovala splnomocnenkyňa prípravného výboru strany Jana Šavelová.
„Hlavným cieľom našej snahy je naštartovanie ekonomiky a rastu hospodárstva štátu, kde prosperita regiónov je jeden z hlavných pilierov,“ konštatuje vznikajúci politický subjekt. Aktuálne zbierajú podpisy pre vznik strany v súvislosti s registráciou.