Výstavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je úspešný projekt

Kontrolný deň v Banskej Bystrici preukázal, že výstavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica dobehla meškania, ktoré boli v úvode a je predpoklad, že hrubá stavba bude dokončená s časovou rezervou.
Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) spolu
s ministerstvom zdravotníctva dnes vykonali kontrolný deň na stavbe novej fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. ÚPPV konštatuje, že na základe aktuálneho stavu prác, ktoré sa prijali po akceptácii akceleračného postupu, ide o investíciu, ktorá sa realizuje v súlade s cieľmi Plánu obnovy a odolnosti.
Hlavný zámer tohto strategického projektu
Hlavným zámerom tohto strategického projektu je zefektívnenie klinických procesov, zvýšenie komfortu pre pacientov aj personál a zníženie rizika nemocničných nákaz. Nový komplex
s celkovou kapacitou 771 lôžok (z toho 695 štandardných a 76 intenzívnych) vytvorí moderné prostredie, ktoré má ambíciu zastaviť odliv špičkových odborníkov do zahraničia.
Aktuálny progres na stavenisku:
Stavebné práce prebiehajú kaskádovite na viacerých objektoch súčasne.
Pre dodržanie kľúčového míľnika „Shell & Core“ k 30. júlu 2026 boli prijaté účinné akceleračné opatrenia. Tie zahŕňajú nasadenie ďalšieho vežového žeriavu, využitie mobilných betónových veží na výškovú betonáž, predĺžené pracovné zmeny a posilnenie projektových aj pracovných kapacít.
V súvislosti s napredovaním prác a stabilitou financovania uviedol minister Tomáš Drucker, ktorý okrem rezortu školstva riadi aj Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku: „Veľmi ma teší, že táto investícia, rovnako ako aj ostatné investície
v zdravotníctve napredujú podľa plánu z tých rizikových sa stali lídrami a nepredstavujú pre Plán obnovy zvýšené riziká. Dnes vnímame riziká najmä v iných oblastiach.”
Projekt nemocnice v Banskej Bystrici je financovaný z prostriedkov POO vo výške 354 260 374 EUR bez DPH. Po dosiahnutí hrubej stavby v roku 2026 bude nasledovať fáza „Full Fit Out“ (31. 12. 2027) s plánovaným odovzdaním do prevádzky 1. februára 2028.