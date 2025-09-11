Tvrdá kritika Trumpa: Putin je silný ako nikdy predtým! Vplyvný časopis viní šéfa Bieleho domu

WASHINGTON - Vplyvný americký časopis Foreign Affairs priniesol tvrdú analýzu augustového summitu v Anchorage. Podľa neho sa z rokovania medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a ruským vodcom Vladimirom Putinom stal jasný triumf Moskvy – bez akýchkoľvek ústupkov, ktoré by Západ získal výmenou.
Žiadne podmienky pre Putina
Foreign Affairs upozorňuje, že Trump na stretnutí neprinútil ruského prezidenta k žiadnym ústupkom. Naopak, presunul zodpovednosť za ukončenie bojov na Ukrajine na Kyjev. „Summit pomohol Putinovi legitimizovať sťažnosti Moskvy a dal Rusom dôvod veriť, že invázia bola, ako Putin tvrdil, spravodlivá,“ konštatuje časopis.
Podpora doma aj v zahraničí
Putinova popularita podľa prieskumu nezávislej agentúry Levada po stretnutí ešte posilnila – 79 percent Rusov summit vníma ako jeho úspech a viac než polovica obyvateľov očakáva zlepšenie vzťahov s USA. „Ruské médiá nemuseli nič prikrášľovať, tentoraz mohli vysielať skutočnú udalosť spolu so západnými komentármi o Putinovom víťazstve,“ píše Foreign Affairs.
Pokračovanie vojny podľa ruských podmienok
Autor článku tvrdí, že Putin je dnes silnejší než kedykoľvek predtým a môže viesť vojnu tak dlho, ako to bude potrebné, aby si vynútil vlastné podmienky – od územných ziskov až po obmedzenie ukrajinskej suverenity. „Summit pre neho nikdy nebol o mieri. Jeho cieľom bolo podriadiť medzinárodný systém vlastnej vôli a upevniť monopol na moc v Rusku,“ uzatvára analýza.
Trumpovo mlčanie
Počas rozhovorov v Anchorage Putin hovoril o „legitímnych obavách“ Ruska, o snahe dosiahnuť „spravodlivú rovnováhu v bezpečnosti“ a o potrebe riešiť „pôvodné príčiny konfliktu“. Trump však na tieto tvrdenia nijako nereagoval a pôsobil, akoby sa s nimi zmieril.