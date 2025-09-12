Tvrdé vyhlásenie poľského ministra: Putin si robí z Trumpa srandu! Myslel tým TOTO

VARŠAVA - Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski kritizoval prezidenta USA Donalda Trumpa za jeho prístup k Vladimirovi Putinovi. Podľa neho ruský líder využíva snahu Washingtonu o dohodu a odpovedá len ďalšími provokáciami. Vyhlásenie prišlo deň po incidente, keď okolo dvadsať dronov narušili poľský vzdušný priestor.
Tvrdý odkaz do Washingtonu
Radosław Sikorski v rozhovore pre americkú televíziu PBS zdôraznil, že americký prezident by mal prestať dúfať v priateľské dohody s Kremľom. „Putin sa z Trumpa vysmieva,“ poznamenal minister. Podľa neho Moskva namiesto snáh o prímerie pred plánovaným summitom na Aljaške ukazuje silu – najprv údermi na Ukrajine a teraz aj útokmi na člena NATO.
Incident s dronmi nad Poľskom
Stredajšiu noc narušilo poľský vzdušný priestor približne dvadsať bezpilotných lietadiel. Niekoľko z nich zostrelila poľská protivzdušná obrana, no šestnásť strojov sa podarilo nájsť až po dopade na rôznych miestach krajiny, uviedli úrady. Udialo sa to len deň predtým, ako Sikorski vystúpil s ostrou kritikou.
Potreba nového systému obrany
Minister oznámil, že Poľsko chce budovať viacúrovňový obranný systém proti dronom a využiť skúsenosti, ktoré už má Ukrajina. Ako napísal server Evropejská Pravda, poľskí vojaci by sa mali priamo u ukrajinských inštruktorov učiť, ako efektívne zostreľovať bezpilotné lietadlá.
Skepsa k mierovým rokovaniam
Hoci Sikorski deklaroval, že podporuje diplomatické cesty k ukončeniu vojny, nevidí v nich riešenie, pokiaľ sa nepoužijú tvrdšie opatrenia. „Putin príliš dlho ťažil z dôvery, ktorú mu venoval prezident Trump,“ uzavrel podľa agentúry Reuters.