Putinove útoky na Ukrajinu: Sú stále brutálnejšie! Na TOTO sa šéf Kremľa spolieha

Vladimir Putin a Donald Trump
Vladimir Putin a Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong)
ČTK

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin stavil na eskaláciu vojenských úderov proti Ukrajine. Podľa zdrojov Bloombergu verí, že zdržanlivý prístup prezidenta USA Donalda Trumpa a únava Európy z vojny mu umožňujú pritvrdiť.

Moskva pritvrdzuje

Podľa agentúry Bloomberg dospel Kremeľ k presvedčeniu, že masívne útoky sú najlepšou cestou, ako donútiť Kyjev prijať ruské podmienky. Ľudia z prostredia blízkeho Putinovi tvrdia, že hlava štátu očakáva minimálnu reakciu Washingtonu a vidí v tom šancu posunúť front vo svoj prospech.

Od stretnutia Putina s Trumpom v Anchorage na Aljaške v auguste došlo k dramatickému nárastu náletov. Len v septembri ruská armáda podľa ukrajinských zdrojov vypustila 3 500 dronov, odpálila takmer 190 rakiet a zhodila vyše 2 500 bômb. To predstavuje nárast intenzity o približne 46 percent oproti obdobiu pred summitom.

Inšpirácia z Gazy

Putin podľa Bloombergu sleduje aj izraelskú operáciu v Pásme Gazy. Tvrdosť zásahov, ktorú Západ toleruje, vníma ako argument, že ruská stratégia bombardovania a jadrového vydierania môže byť legitimizovaná. Do zimy sa snaží dosiahnuť aspoň čiastkové víťazstvo – a ak sa mu to nepodarí v boji, siaha po psychologickom nátlaku.

Trump tlačí na Európu

Trump síce Moskvu kritizoval a pripustil tvrdšie sankcie, no zároveň žiada väčšie zapojenie európskych spojencov. Bloomberg pripomína, že prezident USA volal po tom, aby štáty G7 a EÚ uvalili dodatočné clá na Čínu a Indiu za nákupy ruských energií.

„Putin sa snaží demonštrovať, že si stále môže dovoliť eskalovať, aj keď vie, že tým riskuje,“ uviedla analytička Vita Spivaková z poradenskej spoločnosti Gatehouse Advisory Partners. „Ide mu o to, aby mal silnejšiu pozíciu pri ďalšom kole vyjednávaní,“ dodala.

Zamietnuté podmienky

Na stretnutí v Anchorage ponúkol Putin prímerie výmenou za územia v Chersonskej a Záporožskej oblasti, zníženie kapacít ukrajinskej armády a vzdanie sa členstva v NATO. Kyjev návrhy odmietol. Putin to následne využil ako zdôvodnenie ďalších útokov.

Napriek masívnemu leteckému teroru sa ruský pozemný postup spomalil. Kyjevské jednotky dokonca získali časť území v Donbase späť. „Letná ofenzíva Ruska v roku 2025 nedosiahla kontrolu nad žiadnym z kľúčových miest,“ hodnotí analytik Bloomberg Economics Alex Kokcharov. Ukrajina pritom zosilnila útoky dronmi na ruskú ropnú infraštruktúru vrátane terminálov v Baltskom mori.

Sankcie pokračujú

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva od Washingtonu tvrdé sankcie. Európska komisia už v piatok predstavila devätnásty sankčný balík. Ten rozširuje opatrenia na ďalších 118 lodí ruskej „tieňovej flotily“ a obmedzuje prístup ďalších ruských a zahraničných bánk k finančným operáciám.

