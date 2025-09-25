Expertka varuje: Putinove kroky ZVYŠUJÚ napätie, riziko vypuknutia jadrovej vojny je na historickom maxime!

WASHINGTON - Posledné kroky Moskvy, ktorá sa zamerala na Poľsko a najnovšie aj na estónsky vzdušný priestor, zvyšujú napätie medzi Západom a Východom. Uprostred tohto celého je vojna na Ukrajina, kde je domáca armáda podporovaná západnými spojencami. Podľa bezpečnostného experta bola téma jadrovej vojny vždy len na papieri, no v súčasnej dobe je jej možné vypuknutie na najvyššej historickej úrovni. Hovoria o tom najmä tieto dva fakty.
Ruská federácia už počas spoločného vojenského cvičenia s Bieloruskom "Západ 2025" spustila simulované odpálenie rakety, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. Okrem toho prebehlo v piatok 19. septembra narušenie estónskeho vzdušného priestoru. Informuje o tom The Telegraph s tým, že nad pobaltskou krajinou sa objavili tri ruské bojové lietadlá MiG-31 Foxhound, ktoré sú schopné niesť hypersonické strely Kindžal s jadrovými hlavicami.
Kremeľ týmito krokmi zrejme sleduje, ako rýchlo je NATO schopné reagovať na prípadný útok zvonka. Podľa americkej spravodajskej expertky ruského pôvodu, ktorá pôsobila ako špecialistka na ruskú doktrínu a stratégiu v Obrannej spravodajskej službe (DIA), Rebekhy Kofflerovej, je riziko vypuknutia jadrovej vojny na historickom maxime.
"Rusko ani NATO nechcú priamy konflikt. Ale keďže vojna na Ukrajine neutícha, riziko v dôsledku neúmyselnej eskalácie v dôsledku nedorozumenia rýchlo rastie," hovorí Kofflerová. Ďalej pripomenula, že posledné spoločné cvičenie Ruska a Bieloruska "Západ 2021" využila Moskva ako krytie a následne spustila mohutnú ofenzívu na Ukrajinu.
Cvičenie na psychiku
Rusko pravidelne praktizuje schvaľovanie útokov jadrovými zbraňami ako súčasť vojenských cvičení. "Putin stláča tlačidlo, pretože ruské velenie je názoru, že ich vodca musí byť na takéto rozhodnutie pripravený po psychologickej stránke," doplnila s tým, že je to ešte pozostatok cvičení zo sovietskej éry. Brežnev sa v roku 1972 údajne doslova triasol, keď ho požiadali, aby stlačil tlačidlo počas cvičenia. Stále sa pýtal svojho ministra obrany, či ide skutočne o cvičenie.
"Keď sa Putin netrasie pred stlačením tlačidla počas simulácie, to ešte neznamená, že chce jadrovú vojnu. S generálnym štábom však vníma jadrový arzenál nielen ako psychologickú zbraň, ale aj ako bojovú kapacitu," ozrejmila spravodajská expertka.
Moskva uviedla do prevádzky jadrovú doktrínu "eskalácia za účelom deeskalácie", vyvinula taktické jadrové hlavice s nízkym výkonom a vycvičila svoje jednotky na boj v "obmedzenej" jadrovej vojne. Len niekoľko dní po spustení ofenzívy na Ukrajinu (24. február 2022) Putin uviedol ruské jadrové sily do "špeciálneho režimu bojovej služby" pričom doteraz oficiálne neoznámil, či to už zrušil.
Obavy Ruska a NATO
Medzi dvomi silnými aktérmi na medzinárodnej scéne panuje v súčasnom období veľká nedôvera. NATO sa obáva, že pokiaľ by padla Ukrajina, Rusi zaútočia na niektorí členský štát, čo by automaticky aktivovalo článok 5 (útok proti ktorémukoľvek členovi NATO, je útokom proti všetkým). Narušenie poľského vzdušného priestoru spustilo 12. septembra vojenskú operáciu Eastern Sentry.
Vedenie v Moskve má zase strach, že USA sa snažia o zmenu režimu v hlavnom meste Ruskej federácie. Umocňujú to aj vyjadrenia predstaviteľov západných krajín ktorí hovoria o porazení ruskej armády, zničiť ruskú ekonomiku a odstrihnúť Putina od mocenských štruktúr v krajine.