MOSKVA - Moskva určila nové priority pre svoje ozbrojené sily. Minister obrany Andrej Belousov predstavil plán, ktorý má do roku 2036 zásadne zmeniť podobu ruskej armády.
Víťazstvo na Ukrajine ako prvý cieľ
Podľa Belousova zostáva absolútnou prioritou porážka Ukrajiny. Na kolégiu ministerstva obrany vyhlásil, že bez toho sa nepodarí naplniť ciele prezidenta Vladimira Putina. Súčasne zdôraznil, že armáda potrebuje rozsiahlu modernizáciu – od náboru až po zásobovanie na fronte. Frontové jednotky majú dostať viac dronov, techniky pre rádioelektronický boj (REB) a lepšie zásobovanie.
Desaťbodový plán do roku 2036
Minister predstavil zoznam kľúčových úloh: posilnenie strategických jadrových a kozmických síl, protivzdušnej obrany, REB systémov či bezposádkových zariadení. Silný dôraz padol na umelú inteligenciu a robotické technológie. Ako uviedol Inštitút pre štúdium vojny (ISW), Moskva sa tým snaží preniesť skúsenosti z bojov na Ukrajine do budúcich konfliktov.
Drony a nové akadémie
Do konca roka má byť aktualizovaný zoznam potrieb armády vrátane nového vybavenia. Vojenské akadémie dostali za úlohu vychovávať dôstojníkov v nových odboroch, medzi nimi aj v oblasti robotických systémov a dronov. Do roku 2034 má vzniknúť 15 nových vojenských škôl, jedna z nich – zameraná na bezposádkové systémy – má byť otvorená v Moskovskej oblasti už v roku 2027.
Samotný Putin prikázal ministerstvu pripraviť do októbra špeciálny kurz na obranu proti dronom. ISW aj vojenský bloger Svjatoslav Golikov však upozorňujú, že ruskí velitelia nevedia s modernými technológiami efektívne pracovať – nerozumejú dosahu rádiového signálu, obmedzeniam pri zlom počasí ani možnostiam REB. Jednotky dronov preto nedokážu operovať samostatne.
Príprava na stret s NATO?
Z Belousovových slov vyplýva, že cieľom reforiem je pripraviť armádu aj na väčšiu konfrontáciu v strednodobom horizonte. Analytici to interpretujú ako jasný signál smerom k NATO.
Civilní lekári do zákopov
Ďalšou prioritou je posilnenie zdravotníckeho zabezpečenia. Minister otvorene priznal, že na fronte chýbajú lekári. Preto sa rozbieha systém, v rámci ktorého sú civilní zdravotníci povolávaní do vojenských jednotiek. Putin už skôr oznámil, že civilní lekári môžu pracovať vo vojenských nemocniciach aj bez kontraktu s armádou, a zároveň zdvojnásobil ich finančné kompenzácie.
Podľa Belousova majú všetky jednotky nové balíčky prvej pomoci a zavádzajú sa opatrenia na rýchlejšiu evakuáciu ranených. Minister tvrdí, že až 97 percent zranených sa vracia na front, no toto číslo je výrazne vyššie než napríklad v amerických operáciách v Afganistane. Kritici to vysvetľujú nedostatkom vojakov – Moskva posiela do boja aj ľudí s neliečenými zraneniami.
Bojovníci s HIV a hepatitídou
Server Važnyje Istorii upozornil, že do armády sú prijímaní aj ľudia s HIV a hepatitídou. Niektorí z nich bojujú priamo na frontovej línii. Podľa zistení ide o prípady z Nižného Novgorodu, Ufy, Čeboksár a Voroneže, kde sa nábor cielene zameriava aj na zdravotne oslabené osoby.