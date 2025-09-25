MOSKVA - Ruská armáda nasadzuje do boja vojakov nakazených HIV, hepatitídou či tuberkulózou. Na rukávoch nosia farebné pásky, ktoré odhaľujú ich chorobu, a bojujú v špeciálne vytvorených jednotkách.
Vojaci s chorobami namiesto zbraní
Podľa The Telegraph sa v radoch ruských síl systematicky vytvárajú oddiely zo zdravotne infikovaných vojakov. Za službu im Moskva ponúka antivirotiká, ktoré sú inak v krajine ťažko dostupné. Nákazliví vojaci dostávajú farebné pásky na rukáv – červené pri HIV a biele pri hepatitíde – aby bolo jasné, čím trpia.
Pôvod tejto praxe siaha k žoldnierom Wagnerovej skupiny, ktorí už v roku 2022 začali verbovať väzňov s infekciami. Odvtedy sa však metóda stala oficiálnou súčasťou ruskej armády.
Pokrovsk – epicentrum „infikovanej“ ofenzívy
Najnovšie boli takéto jednotky spozorované pri Pokrovsku, kľúčovom logistickom bode na východe Ukrajiny. Mesto je v obkľúčení už od leta a ruské velenie ho považuje za strategický cieľ – cez jeho cesty prechádzajú zásoby pre ukrajinské sily v Časiv Jare a Kosťantynivke.
„Nasadenie chorých vojakov je dôkazom Putinovej zúfalej snahy dobyť Pokrovsk,“ uviedol pre The Telegraph bývalý britský plukovník a expert na chemické zbrane Hamish de Bretton-Gordon. Dodal, že ruský prezident je ochotný siahnuť aj k metódam, ktoré by väčšina armád považovala za neetické.
Epidémie v radoch ruskej armády
Ukrajinská vojenská rozviedka už minulý rok tvrdila, že ruský minister obrany Andrej Belousov potichu odstránil hepatitídu C zo zoznamu chorôb, ktoré znemožňujú vojenskú službu. Cieľom bolo umožniť tisícom infikovaných väzňov vstúpiť do armády.
Situácia sa odvtedy dramaticky zhoršila. Analýza Carnegieho centra ukazuje, že na konci roka 2023 bolo prípadov HIV medzi ruskými vojakmi dvadsaťnásobne viac než na začiatku invázie. Objavili sa aj prípady tuberkulózy a smrteľnej hemoragickej horúčky, ktorá spôsobuje vnútorné krvácanie vrátane krvácania z očí.
Psychologická zbraň proti Ukrajincom
Prítomnosť chorých vojakov na fronte nepredstavuje len zdravotné riziko, ale aj psychologický tlak. „Ukrajinskí vojaci sú nútení byť oveľa opatrnejší, pretože priamy kontakt s infikovanými nepriateľmi môže ohroziť ich zdravie,“ vysvetlil Dmytro Žmailo, riaditeľ Ukrajinského centra bezpečnosti a spolupráce (USCC).
Podľa neho ide o formu morálneho nátlaku, ktorá má zastrašiť protivníka a vyčerpať ho dlhodobým stresom.
Choroba ako súčasť vojny
Zdravotná kríza v radoch ruskej armády je dnes realitou. Infikovaní vojaci sa objavujú čoraz častejšie a šírenie nákaz podporuje aj nedostatočná zdravotná starostlivosť, vrátane opakovaného používania injekčných striekačiek či nesterilizovaných nástrojov.
„Vojny sa neprehrajú len na fronte, ale aj v nemocniciach a poľných ošetrovniach,“ dodal De Bretton-Gordon. „Zlé zdravie, zlé plánovanie a nedostatočná príprava sú smrteľné rovnako ako akákoľvek zbraň dodaná Západom.“