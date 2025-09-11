Výročie útoku na dvojičky: Posledný telefonát z World Trade Center! Krik a potom ticho

NEW YORK - Jeden z najdesivejších hlasov zo smutne známeho 11. septembra 2001 patrí Kevinovi Cosgrovemu. Jeho posledný telefonát na tiesňovú linku 911 sa skončil strašidelným výkrikom a náhlym tichom – v tej chvíli sa druhá veža Svetového obchodného centra zrútila k zemi.
Rok 2001: deň, ktorý zmenil svet
Pred 23 rokmi zaútočili teroristi z Al-Káidy priamo na symboly Spojených štátov – Pentagon a veže World Trade Center. Útok si vyžiadal takmer 3 000 životov a navždy sa zapísal do dejín ako krvavý symbol boja proti terorizmu.
Za číslami sa však skrývajú osobné tragédie. Jednu z nich pripomína príbeh Kevina Cosgrova, viceprezidenta spoločnosti Aon Corporation, ktorý sa osudného rána ocitol uväznený na 105. poschodí južnej veže.
„Moja žena si myslí, že som v poriadku“
O 9:54 miestneho času sa Cosgrove dovolal na číslo 911. Hlas mal plný paniky, no zároveň odhodlania. „Moja žena si myslí, že všetko je v poriadku. Zavolal som jej, že odchádzam z budovy a nič sa mi nestalo – a teraz toto!“, opisoval dispečerke, zatiaľ čo sa k nemu tlačil dusivý dym.
Počas rozhovoru vysvetľoval, že pri ňom sú ešte dvaja kolegovia. Striedal prosby o záchranu s hnevom na hasičov, ktorí podľa neho neprichádzali. Dispečerka ho ubezpečovala, že pomoc je na ceste, no Cosgrove neveril, že sa jej dožije.
Päť minút hrôzy
Záznam trvá päť minút. Končí sa dramatickým výkrikom: „Bože môj! Ach!“ a zrazu nastáva absolútne ticho – v tej chvíli sa južná veža WTC zrútila. Kevin Cosgrove sa stal jednou z 2 996 obetí najhoršieho teroristického útoku v dejinách USA.