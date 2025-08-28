Streľba na katolíckej škole v Minneapolise! Vyšetrovať ju budú ako teroristický a nenávistný čin

WASHINGTON - Stredajšiu streľbu v katolíckej škole v meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota budú vyšetrovať ako teroristický čin a ako zločin z nenávisti voči katolíkom, vyhlásil riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel. Pri incidente zomrel strelec ako aj dvaja žiaci a 17 ďalších ľudí utrpelo zranenia, informuje agentúra AFP a televízia Sky News.
„FBI vyšetruje túto streľbu ako akt domáceho terorizmu a zločin z nenávisti namierený proti katolíkom,“ uviedol Patel na platforme X. Dodal, že strelec bol identifikovaný ako „Robin Westman, muž narodený ako Robert Westman“. V čase streľby sa deti nachádzali na rannej omši v kostole v areáli školy. Strelec otvoril paľbu zvonku budovy cez okná. Vyzbrojený bol pištoľou, puškou a brokovnicou.
Smrť dvoch detí
Náčelník polície v Minneapolise Brian O'Hara informoval o smrti dvoch detí vo veku osem a desať rokov. Medzi zranenými bolo podľa neho 14 ďalších detí a tri dospelé osoby, no policajný náčelník predpokladá, že všetci prežijú. Podľa O'Haru mal strelec 23 rokov a v minulosti sa žiadneho kriminálneho činu nedopustil. Na internete chcel údajne zverejniť manifesto, ktoré sa však americkým úradom podarilo zmazať. Páchateľ zomrel na následky strelnej rany, ktorú si spôsobil sám. O'Hara nateraz nevedel poskytnúť bližšie informácie o možnom motíve.
„Je to tragická a strašná udalosť, ktorá by sa nikdy nemala stať,“ povedal starosta Minneapolisu Jacob Frey. „Myslím si, že my všetci ako lídri musíme vyvinúť oveľa väčšie úsilie, aby sme si uvedomili, že v tejto krajine máme viac zbraní ako ľudí... Je na nás všetkých, aby sme si uvedomili pravdu a realitu, že nemôžeme len povedať, že sa to nesmie zopakovať, a potom dovoliť, aby sa to opakovalo znova a znova,“ dodal Frey. Incident odsúdil aj pápež Lev XIV. a podľa Vatikánu je touto tragédiou „hlboko zarmútený“.