Smutné výročie teroristického útoku na dvojičky: NATO jediný raz spustilo článok 5, v čom sa líši od článku 4?

WASHINGTON – Spojené štáty po útokoch na dvojičky pred 24 rokmi aktivovali najsilnejší obranný mechanizmus Severoatlantickej aliancie – článok 5. Poľsko však po nedávnych dronových narušeniach svojho vzdušného priestoru zo strany Ruska požiadalo len o konzultácie podľa článku 4. V čom sa líšia tieto dva články?
Islamisti z teroristickej siete al-Káida zaútočili 11. septembra 2001 v štyroch dopravných lietadlách na ciele v USA. Dve lietadlá vrazili do budov Svetového obchodného centra (World Trade Center – WTC) v New Yorku, tretie narazilo do budovy Pentagónu pri Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia. Pri teroristických útokoch zahynulo takmer 3-tisíc ľudí z 93 krajín, pričom zranenia utrpelo ďalších približne 6-tisíc ľudí.
Večer 12. septembra 2001, necelých 24 hodín po teroristických útokoch na USA, oznámila Severoatlantická rada ako hlavný politický orgán NATO, že uplatní princíp článku 5. Generálny tajomník aliancie Lord Robertson o rozhodnutí informoval Organizáciu Spojených národov. Rada sa zaviazala, že ak sa potvrdí zahraničné pozadie útokov, bude to považované za ozbrojený útok proti všetkým členom NATO. Po oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania 2. októbra 2001 aliancia oficiálne potvrdila, že útoky z 11. septembra spadajú pod článok 5.
Odvolaním sa na tento článok členské štáty vyjadrili solidaritu so Spojenými štátmi a spustili sériu konzultácií o kolektívnych opatreniach. Následne sa rozbehla operácia Trvalá sloboda v Afganistane a NATO poskytlo USA podporu od prieskumných letov AWACS až po logistickú pomoc.
Poľsko a článok 4
V stredu požiadalo Poľsko o konzultácie podľa článku 4 po tom, čo ruské drony narušili jeho vzdušný priestor. Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že k incidentom došlo najmenej 19-krát, pričom tri drony zostrelilo poľské a spojenecké letectvo. Premiér Donald Tusk označil zásah za bezprecedentný a zdôraznil, že Poľsko bude chrániť svoje územie.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte po rokovaniach uviedol, že aliancia stojí pri Poľsku, situáciu monitoruje a protivzdušná obrana zostáva v pohotovosti. Dodal, že preniknutie dronov predstavuje vážne nebezpečenstvo, no úplné vyhodnotenie incidentu stále prebieha.
Rozdiel medzi článkami 4 a 5
Článok 4 slúži na konzultácie a výmenu informácií, keď niektorý štát vníma ohrozenie, ale ešte nejde o jednoznačný ozbrojený útok. Článok 5 sa uplatní až vtedy, keď aliancia potvrdí, že došlo k ozbrojenému útoku proti členovi NATO. Pri 11. septembri šlo o masívne, koordinované teroristické útoky so zreteľným zahraničným pozadím a tisíckami obetí.
V prípade Poľska zatiaľ aliancia volí opatrnejší postup, aby predišla eskalácii. Konzultácie podľa článku 4 umožňujú posúdiť hrozbu a pripraviť možné opatrenia, no neznamenajú automatické nasadenie ozbrojených síl NATO.
Súčasný postup pri poľských konzultáciách podľa článku 4 zároveň ukazuje, že aliancia používa aj menej zásadné mechanizmy na riešenie bezpečnostných hrozieb, aby sa vyhla okamžitej eskalácii.