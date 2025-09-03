Veľká zmena v NATO: Začalo fungovať úplne nové veliteľstvo! Je veľavravné, kde sa nachádza

HELSINKI - Severoatlantická aliancia spustila prevádzku nového velenia v Mikkeli, len sto kilometrov od hraníc s Ruskom. Ide o jedno z najbližších veliteľských stanovíšť NATO pri ruskom území, ktoré má posilniť obranu severného krídla aliancie.
Strategická poloha pri Petrohrade
Mikkeli leží približne 250 kilometrov od Petrohradu a jeho nové veliteľstvo má zásadne zvýšiť pripravenosť aliancie v regióne. Podľa portálu The Kyiv Independent tu zatiaľ pôsobí približne desaťčlenný tím, no v nasledujúcich rokoch sa jeho počet rozrastie až na päťdesiat ľudí vrátane príslušníkov z viacerých spojeneckých štátov.
Centrum sa radí medzi základne NATO najbližšie k ruským hraniciam, podobne ako velenie mnohonárodnej divízie Sever v lotyšskej Adazi či divízie Severovýchod v poľských mestách Elbląg a Štetín.
Úlohy a kompetencie
Fínska armáda uviedla, že úlohou nového veliteľstva bude riadenie a koordinácia síl NATO v severnej oblasti. Zahŕňa to plánovanie, prípravu aj realizáciu spoločných cvičení a dohľad nad spoluprácou s národnými pozemnými jednotkami.
Helsinky: rozhodujúci krok k bezpečnosti
Minister obrany Antti Häkkänen dal oficiálny súhlas na fungovanie velenia v auguste tohto roka. Pripomenul, že Fínsko zdieľa s Ruskom hranicu dlhú 1340 kilometrov, čo robí nové centrum kľúčovým prvkom v obrannej stratégii aliancie.
Od neutrality k aliancii
Fínsko sa po desaťročiach neutrality rozhodlo vstúpiť do NATO v roku 2023 ako priamu reakciu na ruskú inváziu na Ukrajinu. O rok neskôr sa k aliancii pridalo aj Švédsko.
Rozšírenie NATO, ktoré Kremeľ označoval za jednu z hlavných zámienok vojny, tak nakoniec prinieslo presný opak toho, čo si ruský prezident Vladimir Putin želal – posilnenú prítomnosť aliancie priamo pri hraniciach jeho krajiny.