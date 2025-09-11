Šokujúce odhalenie: Päť ruských dronov mierilo priamo na základňu NATO v Poľsku

VARŠAVA - Napätie na východnej hranici Aliancie opäť stúpa. Poľská armáda oznámila, že zostrelila viacero ruských dronov, ktoré počas nočných útokov na Ukrajinu narušili vzdušný priestor členského štátu NATO. Podľa predbežného vyšetrovania mali bezpilotné stroje namierené priamo k jednej z kľúčových základní, odkiaľ Aliancia posiela vojenskú pomoc na Ukrajinu.
Vo štvrtok priniesol denník Die Welt nové zistenia, podľa ktorých sa až päť dronov pohybovalo po letovej dráhe smerujúcej k základni. Tri z nich zostrelili nasadené holandské stíhačky F-35, ďalšie dva sa zrútili neznámym spôsobom. „Podľa aktuálnych poznatkov predpokladáme, že drony prenikli do vzdušného priestoru NATO zámerne,“ uviedol pre nemecké médiá vysokopostavený dôstojník Aliancie.
Situácia v Poľsku vyvolala okamžité politické reakcie. Prezident Karol Nawrocki v noci telefonoval so svojím americkým partnerom Donaldom Trumpom a informoval ho o vývoji. „Dnešné rozhovory potvrdili jednotu spojencov,“ napísal po konzultáciách na sociálnej sieti X.
Najväčší incident od začiatku vojny
Podľa poľského premiéra Donalda Tuska išlo v noci na 10. septembra o najmenej devätnásť prípadov narušenia poľského vzdušného priestoru ruskými bezpilotnými strojmi. Časť z nich vzlietla z územia Bieloruska. Poľská armáda spoločne so spojencami z NATO po prvý raz nasadila priamu protivzdušnú obranu a drony zostrelila.
Niektoré trosky dopadli v obývaných oblastiach – v jednej z dedín pri hranici s Bieloruskom poškodili dom aj auto miestnych obyvateľov. V reakcii na hrozbu museli úrady dočasne uzavrieť štyri letiská vrátane varšavského letiska Fryderyka Chopina.
Vláda vo Varšave označila incident za akt agresie a požiadala o konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy. Minister obrany zároveň upozornil, že ide o najvážnejší prípad porušenia poľského vzdušného priestoru od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.