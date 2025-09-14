Scéna na ulici pripomínala komédiu: Chlapi si vychutnávali kebab, nahnevaná žena ich šokovala hrncom vody!

OLOMOUC - Príchod jesenných mesiacov so sebou nesie aj chute na pouličné street foody či iné pochúťky, medzi ktoré nepochybne patrí aj kebab. Ten si vychutnávali dvaja muži z Olomouca pod oknami bytového domu, keď ich odrazu prekvapila vodná nádielka z hrnca!
Prípad riešila česká polícia na webe tydenikpolicie.cz, kde sa rozoberali aj samotné detaily.
Keďže išlo o pomerne bizarný prípad, polícia ho uvádzala s jemnou ľahkosťou. Všetko sa odohralo v pondelok 4. septembra na ulici Pavelčáková v Olomouci. "Na tiesňovú linku sa totiž obrátili dvaja muži, ktorí mali v uvedenej ulici konzumovať kebab, a pri tomto okolo nich prešla žena a tá ich upozornila na neporiadok okolo. Jeden z mužov jej však odvetil, že to nie sú ich odpadky, pretože pred chvíľou prišli," popísala konanie mužov polícia.
Nervózna žena chlapom neuverila a začala svojsky konať
Žena tomuto vysvetleniu dvojice neuverila, a tak zašla do domu a po chvíľke na muža z okna vyliala hrniec vody. "Dvojica na mieste strážnikom označila konkrétny vchod aj inkriminované okno. Tí tak následne konfrontovali podozrivú ženu a tá sa k uvedenému jednaniu priznala a prítomným mužom sa ospravedlnila," uzavrela pomerne úsmevný prípad polícia.
Dvojici mužov táto forma vyriešenia prípadu stačila, a tak hliadka celý priestupok vyriešila dohovorom.