Tragická nehoda pri Prahe: Ultraľahké lietadlo spadlo do lesa, zomreli v ňom dvaja ľudia

PRAHA - Dvaja ľudia dnes zomreli po páde malého súkromného lietadla do lesoparku v pražských Letňanoch. Na mieste sú policajti, hasiči aj záchranná služba.
Hovorca hasičov Vojtěch Sosna uviedol, že išlo o ultraľahké lietadlo. Hasiči okolo miesta havárie vytýčili bezpečnostný perimeter. Nevystrelila totiž patróna záložného padáka zrúteného ultralightu, ktorá je jeho súčasťou, povedal Sosna. Nikomu v okolí nehody sa podľa neho nič nestalo.
"Malé súkromné lietadlo spadlo do lesného porastu, dve osoby bohužiaľ neprežili," povedal policajný hovorca Richard Hrdina.
Pražská záchranná služba na miesto vyslala posádku záchranárov, lekára, inšpektora a posádku leteckých záchranárov. "Bohužiaľ, dvom osobám sme už nijako nedokázali pomôcť. Ďalej vysielame na miesto nášho krízového interventa,"oznámili.
Prípad bude vyšetrovať Úrad pre civilné letectvo v spolupráci s kriminalistami. V Letňanoch je letisko, podľa jeho webu sú na ňom dve trávnaté pristávacie a vzletové dráhy. V letňanskom areáli neďaleko stanice metra sa konajú tiež veľké vonkajšie koncerty.