Vážna nehoda autobusu so študentmi kúsok od slovenských hraníc: Zasahujú všetky záchranné zložky

STARÉ HÁMRY - V Starých Hámroch na Frýdecko-místecku dnes dopoludnia havaroval autobus, ktorý prevážal študentov. Hovorca moravskosliezskej záchrannej služby Lukáš Humpl ČTK povedal, že ošetrujú ľahšie a stredne ťažké zranenia, nikto nie je v ohrození života. Do nemocnice zatiaľ záchranári transportovali štyroch zranených, počet sa ale ešte môže zmeniť. V autobuse cestovalo vyše 30 ľudí. Hovorkyňa hasičov Kamila Langerová uviedla, že zranených bolo všetkých 32 študentov, tiež policajná hovorkyňa Katarína Kubzová hovorí o troch desiatkach zranených. Podľa zistení ČTK išlo o ostravských študentov, ktorí išli do Beskyd na adaptačný pobyt.
Nehoda sa stala okolo 09: 30. "Podľa predbežne zistených informácií mal vodič autobusu idúci smerom k skiparku z doposiaľ najistených príčin vyjsť mimo komunikácie, kde narazil do stĺpa elektrického vedenia a potom sa autobus prevrátil na pravý bok," uviedla Kubzová. Dychová skúška u vodiča autobusu bola negatívna. Jednou z možných príčin nehody mohla byť podľa Kubzovej tiež technická porucha na autobuse, ktorý budú skúmať odborníci.
"Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému vrátane policajných intervetov, ktorí poskytujú nevyhnutnú psychologickú pomoc študentom a ich rodičom," doplnila hovorkyňa. Pomáhala aj horská služba. Zranení boli transportovaní nielen sanitkami, ale tiež s pomocou hasičov a horskej služby. Cesta, kde sa nehoda stala, bola uzavretá.
Nehoda sa stala pri SkiParku Gruň. Jeho výkonný riaditeľ Kemal Rušitovič ČTK povedal, že autobusom išli študenti z ostravskej strednej školy, ktorí cestovali na adaptačný pobyt. Nikto z autobusu podľa neho nebol zranený vážne, študenti boli skôr v šoku. "Na mieste sú pre poskytnutie posttraumatickej starostlivosti prítomní tiež členovia posttraumatických tímov," uviedla Langerová. Doplnila, že k nehode bola vyslaná tiež rekognoskačná skupina Záchranného útvaru Hasičského záchranného zboru ČR z Hlučína na Opavsku. "Mala by vykonať vyslobodenie a prevoz autobusu," spresnila hovorkyňa hasičov.