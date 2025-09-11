Vodič napálil do škôlky! Zomrelo malé dieťa, ďalšie sú zranené: Išlo o úmysel?

OTTAWA - Rok a pol staré dieťa prišlo v kanadskom Toronte o život, keď vodič so svojím vozidlom SUV prerazil okno materskej školy. Okrem troch dospelých bolo zranených aj šesť detí, z ktorých jedno je v kritickom stave, napísala dnes agentúra AP. Podľa vyšetrovateľov nešlo o úmysel.
"Ako si viete predstaviť, bola to veľmi chaotická situácia. Môžem vám oznámiť, že podľa prvotných informácií bolo vozidlo v tom čase na parkovisku a z neznámych dôvodov vošlo do prednej časti okna," uviedol zástupca polície.
Muž pri náraze zabil 18-mesačné dieťa a zranil troch zamestnancov škôlky vrátane šiestich detí od 18 mesiacov do troch rokov. Z nich jedno bolo niekoľko hodín po nehode stále v kritickom stave. Pre starostu Richmond Hillu je nehoda "strašne šokujúca" a mesto už vyjadrilo sústrasť rodine, ktorá prišla o dieťa, aj rodinám zranených detí, uviedol CBC.
Incident sa stal krátko predtým, ako rodičia vyzdvihovali svoje deti. V niekoľkých miestnostiach škôlky bolo v tom čase 96 detí, ktoré polícia všetkých našla a spravila o tom ich rodičia.