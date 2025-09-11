Štvrtok11. september 2025, meniny má Bystrík, zajtra Mária, Mia

Vodič napálil do škôlky! Zomrelo malé dieťa, ďalšie sú zranené: Išlo o úmysel?

Do škôlky v kanadskom Toronte narazil vodič Zobraziť galériu (5)
Do škôlky v kanadskom Toronte narazil vodič (Zdroj: SITA/Sammy Kogan/The Canadian Press via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

OTTAWA - Rok a pol staré dieťa prišlo v kanadskom Toronte o život, keď vodič so svojím vozidlom SUV prerazil okno materskej školy. Okrem troch dospelých bolo zranených aj šesť detí, z ktorých jedno je v kritickom stave, napísala dnes agentúra AP. Podľa vyšetrovateľov nešlo o úmysel.

Do škôlky v kanadskom Toronte narazil vodič
Zobraziť galériu (5)
Do škôlky v kanadskom Toronte narazil vodič  (Zdroj: SITA/Sammy Kogan/The Canadian Press via AP)
Nehoda sa stala v stredu okolo 15:00 miestneho času (21:00 SELČ) v Richmond Hill na severe Toronta, ktoré sa nachádza na juhovýchode Kanady. Polícia uviedla, že na mieste zadržala vodiča okolo 70 rokov a že sa pravdepodobne nejednalo o úmyselný čin. Podozrivý zatiaľ nebol z ničoho obvinený, dodal web CBC.

Do škôlky v kanadskom Toronte narazil vodič
Zobraziť galériu (5)
Do škôlky v kanadskom Toronte narazil vodič  (Zdroj: SITA/Sammy Kogan/The Canadian Press via AP)

"Ako si viete predstaviť, bola to veľmi chaotická situácia. Môžem vám oznámiť, že podľa prvotných informácií bolo vozidlo v tom čase na parkovisku a z neznámych dôvodov vošlo do prednej časti okna," uviedol zástupca polície.

Do škôlky v kanadskom Toronte narazil vodič
Zobraziť galériu (5)
Do škôlky v kanadskom Toronte narazil vodič  (Zdroj: SITA/Sammy Kogan/The Canadian Press via AP)

Muž pri náraze zabil 18-mesačné dieťa a zranil troch zamestnancov škôlky vrátane šiestich detí od 18 mesiacov do troch rokov. Z nich jedno bolo niekoľko hodín po nehode stále v kritickom stave. Pre starostu Richmond Hillu je nehoda "strašne šokujúca" a mesto už vyjadrilo sústrasť rodine, ktorá prišla o dieťa, aj rodinám zranených detí, uviedol CBC.

Do škôlky v kanadskom Toronte narazil vodič
Zobraziť galériu (5)
Do škôlky v kanadskom Toronte narazil vodič  (Zdroj: SITA/Sammy Kogan/The Canadian Press via AP)

Incident sa stal krátko predtým, ako rodičia vyzdvihovali svoje deti. V niekoľkých miestnostiach škôlky bolo v tom čase 96 detí, ktoré polícia všetkých našla a spravila o tom ich rodičia.

Viac o téme: TragédiaúmrtieŠkôlkaVodičKanadaToronto
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tragédia v Tatrách! Pri
Tragédia v Tatrách! Pri zostupe z Gerlachovského štítu neprežil poľský turista
Domáce
AKTUÁLNE STRAŠNÁ TRAGÉDIA na
AKTUÁLNE STRAŠNÁ TRAGÉDIA na železničnej zastávke: O život prišiel mladík! Mrazivé SVEDECTVO
zilina.zoznam.sk
Rodinná tragédia po oslave
Rodinná tragédia po oslave narodenín: Otec a dve dcéry zhoreli zaživa! Teslu po náraze zachvátili plamene
Zahraničné
Tragédia v Egypte! V
Tragédia v Egypte! V obľúbenom letovisku zomrel Sebastian, z mora ho vytiahli záchranári: Prípad vyšetrujú
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovenský národný deň na EXPO Osaka 2025
Slovenský národný deň na EXPO Osaka 2025
Správy
Braňo Deák prezradil, čo by spravil s miliónom eur: Nové zuby aj nastrelené vlasy!
Braňo Deák prezradil, čo by spravil s miliónom eur: Nové zuby aj nastrelené vlasy!
Prominenti
Tk Slovensko na tému: Konsolidácia v číslach
Tk Slovensko na tému: Konsolidácia v číslach
Správy

Domáce správy

FOTO V tomto kraji treba
V tomto kraji treba vo štvrtok rátať s intenzívnym dažďom
Domáce
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
FOTO Expertka naložila Kamenického konsolidácii:
Expertka naložila Kamenického konsolidácii: Niektoré opatrenia nedávajú zmysel, ekonomika takto kľakne!
Domáce
Nepriaznivý týždeň na cestách Trnavského kraja: 28 dopravných nehôd, viacerí zranení aj alkohol za volantom
Nepriaznivý týždeň na cestách Trnavského kraja: 28 dopravných nehôd, viacerí zranení aj alkohol za volantom
Regióny

Zahraničné

FOTO V Mexiku explodovala cisterna
Pri explózii cisterny s plynom utrpelo popáleniny 70 ľudí: Hlásia aj tri obete
Zahraničné
WHO zostane v meste
WHO zostane v meste Gaza napriek výzvam izraelskej armády na evakuáciu
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Muhammad bin Abdarrahmán Ál
Izraelský úder na Dauhu zmaril všetky nádeje pre rukojemníkov v Gaze
Zahraničné
FOTO Do škôlky v kanadskom
Vodič napálil do škôlky! Zomrelo malé dieťa, ďalšie sú zranené: Išlo o úmysel?
Zahraničné

Prominenti

Princ Harry sa stretol
Princ Harry sa stretol s kráľom Karolom: Po viac ako ROKU!
Zahraniční prominenti
Wanda Hrycová pripravuje blízkych
Wanda Hrycová pripravuje blízkych na VOJNU: 10 bodov, čo robiť, keď letí ÚTOČNÝ DRON!
Domáci prominenti
DETAILY tragickej nehody susedky
DETAILY tragickej nehody susedky (†20) Bianky Rumanovej: Auto šoféroval IBA 17-ročný muž!
Domáci prominenti
O sošku Oscara zabojuje
O sošku Oscara zabojuje aj slovenský film: Porota vybrala TENTO!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vzdelanie je kľúčové! Nové
Vzdelanie je kľúčové! Nové zistenia vedcov: Ľudia bez strednej školy starnú rýchlejšie
Zaujímavosti
Alergia na pohlavný styk?
Alergia na pohlavný styk? Nie je to mýtus, ale REALITA! Odborník prezradil varovné príznaky
Zaujímavosti
POZOR, ak cítite neustálu
POZOR, ak cítite neustálu únavu, nedopĺňajte hneď TENTO vitamín: Túto chybu robí veľa ľudí!
vysetrenie.sk
FOTO Desivé prekvapenie pri návšteve
Desivé prekvapenie pri návšteve WC: V mise číhal obrovský pytón! Had zmizol v potrubí, nik netuší, kde sa skrýva
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

Kakaový paradox: Ceny na burze výrazne padajú, čokoláda však zostáva luxusom!
Kakaový paradox: Ceny na burze výrazne padajú, čokoláda však zostáva luxusom!
Matky čaká zvýšenie dôchodkov: Ministri odklepli dlho očakávané zmeny!
Matky čaká zvýšenie dôchodkov: Ministri odklepli dlho očakávané zmeny!
Najbohatším mužom už nie je Musk: Predbehol ho Larry Ellison, pozrite si dôvod!
Najbohatším mužom už nie je Musk: Predbehol ho Larry Ellison, pozrite si dôvod!
Odborári sa tvrdo obuli do konsolidácie: Najväčšie bremeno padne na pracujúcich!
Odborári sa tvrdo obuli do konsolidácie: Najväčšie bremeno padne na pracujúcich!

Šport

VIDEO Vytočený Róbert Mak páli do svojich spoluhráčov: Niektorí nevedia, za aký dres hrajú!
VIDEO Vytočený Róbert Mak páli do svojich spoluhráčov: Niektorí nevedia, za aký dres hrajú!
Slovnaft Cup
Senzácia bola takmer na spadnutie! Slovan prehrával o dva góly, dedina predviedla životný výkon
Senzácia bola takmer na spadnutie! Slovan prehrával o dva góly, dedina predviedla životný výkon
Slovnaft Cup
VIDEO Aký otec, taký syn: Slovenský reprezentant strelil víťazný gól, potom ukázal, že je tímový hráč
VIDEO Aký otec, taký syn: Slovenský reprezentant strelil víťazný gól, potom ukázal, že je tímový hráč
Tipsport ELH
Opičie gestá, škreky a osobné útoky: Mbappé sa dočkal, zakročila už aj španielska polícia
Opičie gestá, škreky a osobné útoky: Mbappé sa dočkal, zakročila už aj španielska polícia
La Liga

Auto-moto

VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
Doprava
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Novinky
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

9-minútové pravidlo, ktoré zmení vašu pracovnú produktivitu. Prečo to funguje lepšie ako to-do list?
9-minútové pravidlo, ktoré zmení vašu pracovnú produktivitu. Prečo to funguje lepšie ako to-do list?
Motivácia a produktivita
Sociálna poisťovňa posiela tisíckam ľudí sms-ky a e-maily: Pozor, toto NIE JE podvod!
Sociálna poisťovňa posiela tisíckam ľudí sms-ky a e-maily: Pozor, toto NIE JE podvod!
Aktuality
Jesenná únava vám kradne energiu? Toto musíte vedieť, aby ste ju porazili a nezničili si pracovný výkon
Jesenná únava vám kradne energiu? Toto musíte vedieť, aby ste ju porazili a nezničili si pracovný výkon
Motivácia a inšpirácia
Práca namiesto dávok: Od septembra platia prísnejšie pravidlá, pozrite si prehľad zmien
Práca namiesto dávok: Od septembra platia prísnejšie pravidlá, pozrite si prehľad zmien
Aktuality

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Kedy pridať pretlak do guláša? Mnohí robia túto chybu
Kedy pridať pretlak do guláša? Mnohí robia túto chybu
Rady a tipy
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Rady a tipy

Technológie

Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Bulvár
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
Armádne technológie
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
Veda a výskum
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Armádne technológie

Bývanie

Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku

Pre kutilov

Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Záhrada
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Recepty
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nela Pocisková a Filip Tůma v Dunaji: Keď sa herecká chémia prelína so skutočným životom
Slovenské celebrity
Nela Pocisková a Filip Tůma v Dunaji: Keď sa herecká chémia prelína so skutočným životom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Expertka naložila Kamenického konsolidácii:
Domáce
Expertka naložila Kamenického konsolidácii: Niektoré opatrenia nedávajú zmysel, ekonomika takto kľakne!
Mimoriadne zvyšovanie dôchodkov: Penzistom
Domáce
Dôchodcovia, pozor! Sociálna poisťovňa posúva výplaty: Časť penzistov dostane peniaze neskôr
Sympatizanti vzdávajú úctu pri
Zahraničné
AKTUÁLNE Konzervatívny aktivista Charlie Kirk zomrel po streľbe! Trump ho označil za mučeníka
MIMORIADNY ONLINE Poľsko dostalo
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Poľsko dostalo varovanie od Bieloruska o smerovaní dronov: Česko vyšle vrtuľníkovú jednotku

Ďalšie zo Zoznamu