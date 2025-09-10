Streda10. september 2025, meniny má Oleg, zajtra Bystrík

Tragédia v Tatrách! Pri zostupe z Gerlachovského štítu neprežil poľský turista

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: hzs.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VYSOKÉ TATRY - Pád vo Vysokých Tatrách v stredu ráno neprežil poľský turista. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že v skorých ranných hodinách ich požiadali o pomoc z Batizovskej próby. Na zostupovej trase z Gerlachovského štítu došlo pri výstupe poľských turistov k približne 40-metrovému pádu jedného z dvojice. Ten si pádom privodil poranenia v oblasti hlavy, hornej končatiny a bol v bezvedomí.

„S ohľadom na terén a časovú dostupnosť boli na miesto vyslaní horskí záchranári z oblastného strediska Vysoké Tatry v súčinnosti s posádkou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby letecky. Žiaľ, napriek snahe všetkých zúčastnených zložiek, mohol lekár konštatovať iba úmrtie,“ uviedla HZS.

Telo nebohého následne transportovali do ústia doliny, kde ho odovzdali príslušníkom Policajného zboru a obhliadajúcemu lekárovi. Druhý z dvojice turistov nebol schopný zostupu samostatne, a tak ho letecky evakuovali z exponovaného terénu do Starého Smokovca. Keďže bol bez zranení, ďalej pokračoval na vlastnú žiadosť samostatne.

HZS v tejto súvislosti upozorňuje návštevníkov horských oblastí, aby sa riadili ich pokynmi, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.hzs.sk.

