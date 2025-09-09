Utorok9. september 2025, meniny má Martina, zajtra Oleg

Rodinná tragédia po oslave narodenín: Otec a dve dcéry zhoreli zaživa! Teslu po náraze zachvátili plamene

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/NTSB via AP)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

SCHWERTE - Nemecké mesto Schwerte zasiahla v nedeľu popoludní tragická informácia. Elektromobil sa po predchádzaní dostal mimo vozovky, narazil do stromu a vznietil sa. Vnútri zostal uväznený 43-ročný vodič a dve deväťročné deti, ktorí nemali šancu prežiť.

Osudná jazda

Podľa polície v okrese Unna sa nehoda stala krátko po druhej hodine popoludní. „Vodič elektromobilu sa pokúsil predbehnúť kolónu a z dosiaľ neznámych príčin zišiel z cesty. Vozidlo bolo vymrštené do priekopy a zastavilo sa až o strom,“ vysvetlil pre denník Bild policajný hovorca Bernd Pentrop.

Vyšetrovanie zároveň ukazuje, že nešlo o jediný riskantný manéver. „Dvaja vodiči sa naraz pokúsili o predbiehanie kolóny. To je momentálne stav vyšetrovania,“ dodal Pentrop.

Tesla v plameňoch

Spravodajstvo WDR potvrdilo, že v horiacom vozidle zahynul vodič a dve deväťročné deti. Polícia neskôr spresnila, že vo vnútri sedeli štyri osoby. Ďalšie dieťa sa dokázalo z auta dostať samo a bolo vrtuľníkom prevezené do nemocnice.

Podľa informácií portálu Einsatz-Report24.de sa rodina pravdepodobne vracala z narodeninovej oslavy.

 

🔥🙏🏽 Drei Tote bei Horror-Unfall in Schwerte: Erwachsener und zwei Kinder verbrennen nach Baumcrash in Tesla - Seelsorger...

Posted by Einsatz-Report24.de on Sunday, September 7, 2025

Márna snaha o pomoc

Svedok pre WDR uviedol, že z auta počul krik a okamžite sa snažil pomôcť. Plamene sa pokúsil uhasiť hasiacim prístrojom, no požiar bol príliš silný.

Tragédia zasiahla aj záchranárov a policajtov, ktorí na mieste zasahovali. Podľa úradov im musela byť poskytnutá psychologická podpora.

Viac o téme: PožiarObeteTragická nehodaNemeckoTesla
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Vážna nehoda pri Hlohovci!
Vážna nehoda pri Hlohovci! FOTO Auto sa zrazilo s autobusom, vodiča odvážal vrtuľník
Domáce
FOTO Tragédiu na východe neprežil
Tragédiu na východe neprežil vodič autobusu Igor: Smútia stovky cestujúcich... Emotívne odkazy do neba!
Domáce
FOTO NEŠŤASTIE na východe: Jedna
NEŠŤASTIE na východe: Jedna obeť a vyše 30 zranených po zrážke autobusu a nákladiaku! FOTO z miesta nehody
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

KDH kritizuje tretí konsolidačný balík, ktorý predstavil Ladislav Kamenický
KDH kritizuje tretí konsolidačný balík, ktorý predstavil Ladislav Kamenický
Správy
Progresívne Slovensko reaguje na tretí konsolidačný balík
Progresívne Slovensko reaguje na tretí konsolidačný balík
Správy
Divadlo Nová scéna uvedie pôvodnú hudobnú rozprávku Tom a Lola
Divadlo Nová scéna uvedie pôvodnú hudobnú rozprávku Tom a Lola
Správy

Domáce správy

Na diaľnici D2 došlo
Z kamiónu zostal po nehode len šrot! Polícia vyšetruje, čo sa stalo
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Národná rada SR zasadla
Národná rada SR zasadla po prvý raz po prázdninách: Toto sú návrhy, ktoré schválila
Domáce
Robert Fico
Spomienka na obete nacistických zločinov nemá byť len o pamätnom dni
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel uznávaný PROFESOR! Patril aj medzi významné osobnosti Nežnej revolúcie
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel uznávaný PROFESOR! Patril aj medzi významné osobnosti Nežnej revolúcie
Bratislava

Zahraničné

Irán oznámil, že sa
Irán oznámil, že sa dohodol na novom rámci spolupráce s MAAE
Zahraničné
Dmitrij Medvedev povedal, čo
Vystrašená Moskva: Fínsko na nás plánuje útok ako nacisti! TOTO je jeho cieľom
Zahraničné
Sébastien Lecornu
AKTUÁLNE Francúzsko má nového premiéra: Bude ním súčasný minister obrany
Zahraničné
Britská polícia zadržala muža
Britská polícia zadržala muža podozrivého zo zablokovania letiska Heathrow
Zahraničné

Prominenti

Slovenská umelecká obec SMÚTI:
Slovenská umelecká obec SMÚTI: Zomrel významný hudobný skladateľ!
Domáci prominenti
Marie Rottrová
Dovolenka sa zmenila na NOČNÚ MORU! Rottrová musela UTIECŤ už po dvoch dňoch
Domáci prominenti
SMÚTOK rodiny Bianky Rumanovej:
SMÚTOK rodiny Bianky Rumanovej: TRAGICKÁ SMRŤ mladej susedky... Hrozné, čo sa stalo!
Domáci prominenti
Po Dare Rolins: Aj
Po Dare Rolins: Aj TÁTO známa Slovenka si dala urobiť LIFTING... FOTO tesne PO zákroku!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nevinné maškrty ohrozujú mužskú
Nevinné maškrty ohrozujú mužskú plodnosť: Spracované jedlo devastuje spermie už po týždňoch!
Zaujímavosti
Týchto 13 potravín je
Týchto 13 potravín je NAJLEPŠOU výživou pre váš mozog
vysetrenie.sk
Španielsky turista nalieval pivo
Poburujúce VIDEO zo safari: Španielsky turista nalieval slonovi pivo, ešte sa tým pochválil na sociálnej sieti!
Zaujímavosti
FOTO Zlozvyk ho takmer zabil:
Zlozvyk ho takmer zabil: Muž skončil na sále, lekári z nálezu v bruchu onemeli
Zaujímavosti

Dobré správy

Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

Kamenický predstavil konsolidačný balík: Zvýši sa DPH na nezdravé potraviny, zmrazia sa 13. dôchodky! (prehľad)
Kamenický predstavil konsolidačný balík: Zvýši sa DPH na nezdravé potraviny, zmrazia sa 13. dôchodky! (prehľad)
Prídeme o voľno počas ďalších sviatkov? Stále je z čoho škrtať, upozorňujú analytici!
Prídeme o voľno počas ďalších sviatkov? Stále je z čoho škrtať, upozorňujú analytici!
V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!
Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!

Šport

Maďarsko – Portugalsko: Online prenos z kvalifikácie na MS 2026 vo futbale
Maďarsko – Portugalsko: Online prenos z kvalifikácie na MS 2026 vo futbale
MS vo futbale
Škriniar má v Turecku nového trénera: Fenerbahce oznámil meno nástupcu Mourinha
Škriniar má v Turecku nového trénera: Fenerbahce oznámil meno nástupcu Mourinha
Ostatné
VIDEO Ani penaltový gól v nadstavení Slovensku radosť nezobral: Sokolíci obratom potešili fanúšikov
VIDEO Ani penaltový gól v nadstavení Slovensku radosť nezobral: Sokolíci obratom potešili fanúšikov
ME vo futbale do 21 rokov
Tvrdé slová Toniho Kroosa: Nemecká reprezentácia na titul majstra sveta nemá nárok
Tvrdé slová Toniho Kroosa: Nemecká reprezentácia na titul majstra sveta nemá nárok
MS vo futbale

Auto-moto

Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Novinky
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Predstavujeme
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
Predstavujeme
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Home office sa nemení na minulosť, ale dostáva jasné pravidlá
Home office sa nemení na minulosť, ale dostáva jasné pravidlá
Pracovné prostredie
IT už nie je istotou: Koniec zlatej éry programátorov?
IT už nie je istotou: Koniec zlatej éry programátorov?
Aktuality
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Rady a tipy
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Výber receptov

Technológie

Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
Technológie
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Aplikácie a hry
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
Technológie
AKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je doma
AKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je doma
Autá

Bývanie

7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči

Pre kutilov

September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
Záhrada
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Dvor a záhrada
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najzábavnejší muži, s ktorými sa nikdy nebudete nudiť: Pozrite sa, kto vnesie do vzťahu veľmi príjemnú iskru
Partnerské vzťahy
Najzábavnejší muži, s ktorými sa nikdy nebudete nudiť: Pozrite sa, kto vnesie do vzťahu veľmi príjemnú iskru
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dmitrij Medvedev povedal, čo
Zahraničné
Vystrašená Moskva: Fínsko na nás plánuje útok ako nacisti! TOTO je jeho cieľom
Rodinná tragédia po oslave
Zahraničné
Rodinná tragédia po oslave narodenín: Otec a dve dcéry zhoreli zaživa! Teslu po náraze zachvátili plamene
Formulu šoféroval na českej
Zahraničné
Formulu šoféroval na českej diaľnici bývalý policajt: Vila na ornej pôde a kontroverzné vyjadrenia syna!
Simonjanová sa rozplakala.
Zahraničné
Šokujúce priznanie Putinovej hlavnej propagandistky: Mám strašnú chorobu! Hrozí jej koniec kariéry

Ďalšie zo Zoznamu