Rodinná tragédia po oslave narodenín: Otec a dve dcéry zhoreli zaživa! Teslu po náraze zachvátili plamene

SCHWERTE - Nemecké mesto Schwerte zasiahla v nedeľu popoludní tragická informácia. Elektromobil sa po predchádzaní dostal mimo vozovky, narazil do stromu a vznietil sa. Vnútri zostal uväznený 43-ročný vodič a dve deväťročné deti, ktorí nemali šancu prežiť.
Osudná jazda
Podľa polície v okrese Unna sa nehoda stala krátko po druhej hodine popoludní. „Vodič elektromobilu sa pokúsil predbehnúť kolónu a z dosiaľ neznámych príčin zišiel z cesty. Vozidlo bolo vymrštené do priekopy a zastavilo sa až o strom,“ vysvetlil pre denník Bild policajný hovorca Bernd Pentrop.
Vyšetrovanie zároveň ukazuje, že nešlo o jediný riskantný manéver. „Dvaja vodiči sa naraz pokúsili o predbiehanie kolóny. To je momentálne stav vyšetrovania,“ dodal Pentrop.
Tesla v plameňoch
Spravodajstvo WDR potvrdilo, že v horiacom vozidle zahynul vodič a dve deväťročné deti. Polícia neskôr spresnila, že vo vnútri sedeli štyri osoby. Ďalšie dieťa sa dokázalo z auta dostať samo a bolo vrtuľníkom prevezené do nemocnice.
Podľa informácií portálu Einsatz-Report24.de sa rodina pravdepodobne vracala z narodeninovej oslavy.
Márna snaha o pomoc
Svedok pre WDR uviedol, že z auta počul krik a okamžite sa snažil pomôcť. Plamene sa pokúsil uhasiť hasiacim prístrojom, no požiar bol príliš silný.
Tragédia zasiahla aj záchranárov a policajtov, ktorí na mieste zasahovali. Podľa úradov im musela byť poskytnutá psychologická podpora.