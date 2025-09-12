Desivé pristátie lietadla: Motor sa šúchal po zemi, objavil sa dym! Všetko zachytila kamera

SIN MAARTEN - Dráma na ostrove Sint Maarten. Na palube stroja spoločnosti WestJet sa v nedeľu odohrali desivé chvíle – lietadlo s 164 ľuďmi pristálo tak tvrdo, že motor zachytil o betónovú dráhu a od trupu sa začal valiť dym. Cestujúci museli opustiť kabínu po núdzových šmykľavkách.
Náraz a dym nad dráhou
Videozáznam zachytáva, ako sa stroj blíži ponad tyrkysové more k dráhe medzinárodného letiska princeznej Juliany. Po dosadnutí najskôr pravým, následne ľavým podvozkom, motor sa drel o povrch pristávacej dráhy a okamžite sa objavil dym.
Svedkom incidentu bol Jacco Steffens, spoluzakladateľ cestovateľského portálu Showme Caribbean. „Najprv som si myslel, že ide len o prasknutú pneumatiku. Keď som však videl, ako sa lietadlo šmýka a spod motora stúpa dym, pochopil som, že to je omnoho vážnejšie,“ povedal podľa kanadskeho servera CBC.
Rýchla evakuácia
Na dráhu okamžite vyrazili hasiči a pokryli stroj penou. Posádka v tom čase spustila núdzové šmykľavky a pasažieri spolu s personálom sa dostali von. Letisko neskôr oznámilo, že nikto neutrpel vážne zranenia, hoci troch ľudí previezli na preventívne lekárske vyšetrenie.
Symbol ostrova aj hrozivé pristátie
Letisko princeznej Juliany, ktoré sa nachádza v holandskej časti ostrova Sin Maarten, je známe mimoriadne nízkymi príletmi ponad pláž Maho Beach. Tá láka tisíce turistov, ktorí tu zvyknú stáť priamo pod lietadlami pri ich dosadaní. Tentoraz však adrenalínovú atrakciu vystriedala reálna letecká dráma.