Formulu šoféroval na českej diaľnici bývalý policajt: Vila na ornej pôde a kontroverzné vyjadrenia syna!

PRAHA – Červenú formulu, ktorá sa cez víkend preháňala po českej diaľnici D4, mal šoférovať podnikateľ a bývalý policajt Milan V.. Ten si z predpisov a zákonov zrejme ťažkú hlavu nerobí a české média prišli aj so zistením, že býva vo vile postavenej na pozemku, ktorý je vedený ako orná pôda. Kontroverziu navyše vyvolali aj výroky jeho syna.
O víkendovej jazde formuly po diaľnici D4 sa hovorí v celej Českej republike. Polícia vodiča síce zastavila a predviedla na podanie vysvetlenia, no jeho identitu nezverejnila. Český portál Expres.cz však priniesol meno muža, ktorý mal sedieť za volantom. Podľa zistení ide o podnikateľa a bývalého policajta Milana V.. "Je to podnikateľ a tiež bývalý policajt. Potom si urobil firmu na demolácie a zarobil veľké peniaze," uviedol portálu zdroj.
Polícia dostala oznámenie o formule v nedeľu ráno, keď sa objavila na čerpacej stanici pri Dobríši a následne vyrazila na diaľnicu. Do pátrania po nej sa zapojilo viacero policajných hliadok aj vrtuľník. Netradičný zásah sa napokon odohral na Příbramsku priamo pred domom podnikateľa, kde policajti vodiča dobehli a zastavili. Muž pôsobil voči zasahujúcim policajtom sebavedomo.
„Myslím si, že ste na súkromnom pozemku, páni. Ak nemáte povolenie od súdu, okamžite odíďte. Toto nie je verejne prístupné miesto a dopúšťate sa protiprávneho konania,“ hovoril pri zásahu, pričom si neodložil ani prilbu. Český portál navyše upozorňuje, že podnikateľova luxusná vila nie je skolaudovaná a stojí na pozemku, ktorý je v katastri vedený ako orná pôda, čo len posilňuje obraz podnikateľa, ktorý si pravidlá vykladá po svojom.
Kontroverziu vyvolal aj jeho syn Lukáš, ktorý svojim výrokom vyvolal veľkú vlnu nevôle. „Akcie prebehli vždy bez problémov. Všetci dobre vedia, že formula od roku 2019 po diaľnici v Česku jazdí a ľudia si na to budú musieť zvyknúť,“ vyhlásil. Polícia potvrdila, že prípad postupuje do správneho konania. Tam mužovi hrozí niekoľkotisícová pokuta a zákaz šoférovania.
Práve zmienka o roku 2019 nie je náhodná. Formula sa na diaľnici D4 objavila už viackrát – prvýkrát práve pred šiestimi rokmi, potom v roku 2022 a opäť aj tento rok v auguste, kedy sa videozáznam z jazdy dostal na sociálne siete.