Na českej diaľnici sa opäť objavila formula! Do akcie povolali aj vrtuľník, vodič odmietol vypovedať

PRAHA - Česká polícia dnes riešila prípad formuly, ktorá išla ráno po diaľnici D4 na Příbramsku, vodiča policajti zastavili v obci Buk na Příbramsku a previezli ho na podanie vysvetlenia. Vodič sa odmietol k celej situácii vyjadriť, v správnom konaní mu hrozí pokuta vo výške niekoľko tisíc korún a zákaz šoférovania.
"Vodič formuly, ktorého policajti zastavili a stotožnili vo vozidle, sa pri podaní vysvetlenia odmietol k celej situácii vyjadriť. Policajti budú celú vec postupovať do správneho konania, keď mu hrozí pokuta niekoľko tisíc korún a zákaz šoférovania," uviedla polícia.
Pretekárske autá na cesty nesmú, nespĺňajú pravidlá pre premávku na pozemných komunikáciách, nemajú napríklad registračnú značku ani smerovky.
Oznámenie o formule, ktorá prišla na benzínovú čerpaciu stanicu pri Dobríši a pokračovala v jazde na diaľnici D4, dostala polícia dnes o 08:15. Po vodičovi pátralo niekoľko policajných hliadok a vrtuľník. Policajtom z příbramského obvodného oddelenia sa podarilo zastaviť ho v obci Buk, časti Milína. "Stotožnili ho ako 51-ročného muža a previezli na obvodné oddelenie na podanie vysvetlenia," povedala krajská policajná hovorkyňa Michaela Richterová. Dychová skúška u vodiča alkohol ani drogy nepreukázala.
Pretekárske auto typu formuly jazdilo na D4 už v minulosti. V roku 2019 polícia jazdca dobehla, ale nedokázala ho identifikovať, pretože mal nasadenú prilbu. Priestupkové konanie preto mestský úrad zastavil. Vodičovi hrozila až desaťtisícová pokuta a až ročný zákaz šoférovania. Po vodičovi pretekárskeho auta na D4 polícia pátrala tiež v roku 2022. Formula sa na diaľnici D4 objavila aj tento rok v auguste, videozáznam s jazdou neschváleného vozidla sa objavil v médiách a na sociálnych sieťach.