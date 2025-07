Legendárne predmety Formuly 1 idú do aukcie: viac než 280 kúskov od Schumacher, Hamiltona, Sennu a Vettela

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Darko Bandic)

TEGERNSEE - Obrovská zbierka viac než 280 predmetov legendárnych pretekárov Formuly 1 putuje do aukcie v Tegernsee v Nemecku. Medzi unikátnymi kúskami nechýbajú podpísané pretekárske obleky, prilby či hodinky, ktoré budú ponúkané bez rezervných cien, čo dáva fanúšikom šancu získať si kúsky z dejín týchto pretekov za výhodné ceny.

Do nemeckého Tegernsee putuje obrovská zbierka predmetov súvisiacich s Formulou 1, ktoré sú pripravené na aukciu s odhadovanou hodnotou až 1,5 milióna eur, uviedol portál What’s the Jam. Viac než 280 kúskov patrí legendám pretekov, ako sú Michael Schumacher a Lewis Hamilton, ktorí boli sedemnásobní svetoví šampióni. Ďalšie predmety patrili zosnulému obľúbencovi trate Ayrtonovi Sennovi a do predaja sa dostáva aj zbierka od Sebastiana Vettela.

Všetky kúsky sú bez rezervnej ceny, takže fanúšikovia F1 ich môžu získať za výhodných podmienok. Medzi cennými predmetmi je pretekársky oblek Scuderia Ferrari Formula 1 OMP z roku 1997, podpísaný Michaelom Schumacherom. Očakáva sa, že na aukcii dosiahne automobil RM Sotheby’s cenu viac ako 39 000 eur. Popis k predmetu znie: „Pridelený Michaelovi Schumacherovi na víkend Veľkej ceny Monaka v roku 1997. Tento pretekár sa vtedy kvalifikoval na 2. pozíciu, dosiahol najrýchlejšie kolo a skončil na 1. mieste. Bolo to jeho prvé z troch víťazstiev na Veľkej cene Monaka.“

V aukcii sa nachádza aj Honda CBR1000RR SC59 z roku 2010. Jej cena sa odhaduje na 33 000 eur. „Motorka bola používaná počas testovacích dní nemeckým jazdcom a najazdila iba 2 331 míľ,“ uvádza portál What’s The Jam. V popise tejto položky je uvedené: „Motorka nebola dlhodobo používaná, takže pred jazdou bude potrebné vykonať servis a kontrolu.“ Hodinky Girard-Perregaux Automatic Chronograph, ktoré patrili v roku 1993 bývalému šéfovi tímu Ferrari, Jeanovi Todtovi, by mohli dosiahnuť cenu do 29 000 eur.

Jedna z podpísaných Arai prilieb Sebastiana Vettela z Red Bull Racing z roku 2013, by mohla dosiahnuť cenu takmer 20 000 eur. Sennaove pretekárske topánky z roku 1993 sú ocenené na 11 620 eur, predné krídlo jeho starého auta Williams FW16 zase na 7900 libier. Rukavice značky Puma z Hamiltonovho auta sú na predaj za 5 810 eur a fľaša jeho šampanského spolu s čiapkou z pódiového ceremoniálu za 98 eur.

Hovorca Sotheby’s uviedol: „Ohlásená bola úplne nová online aukcia, v ktorej budú stovky kúskov športovej memorabílie. Aukcia Champions – Schumacher a F1 Legends začne 24. júla, položky sa budú uzatvárať medzi 29. a 30. júlom a ponúkne viac než 280 jedinečných kúskov bez rezervnej ceny. Rôznorodý predaj bude zahŕňať všetko od pretekárskych prilieb a oblekov až po časti karosérie historických pretekárskych áut.“