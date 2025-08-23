Sobota23. august 2025, meniny má Filip, zajtra Bartolomej

Českí vodiči v šoku: VIDEO Po diaľnici sa rútila formula! Nebezpečne kľučkovala medzi pruhmi

Záber z kokpitu formuly.
Záber z kokpitu formuly. (Zdroj: YouTube/screenshot)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

PRAHA - Obyčajná česká diaľnica sa zmenila na pretekársky okruh. Na sociálnych sieťach sa objavili desiatky videí zachytávajúcich červený monopost, ktorý sa rútil po D4 v Stredočeskom kraji medzi Voznicou, Dobříšou a Příbramom. Stroj pripomínajúci vozidlo Formuly 1 sa vo vysokej rýchlosti prepletal medzi jazdnými pruhmi a dokonca zastavil aj na čerpacej stanici.

Policajné vyšetrovanie

Polícia okamžite začala prípad vyšetrovať a hľadá svedkov. „Budeme preverovať vodičov sprievodných vozidiel, pri ktorých sú čitateľné evidenčné značky. Zároveň prechádzame záznamy z kamier a žiadame vodičov, ktorí majú na palubnej kamere jazdu formuly, aby ich poskytli,“ uviedla podľa portálu novinky.cz hovorkyňa polície Vlasta Suchánková.

Policajti sa pritom opierajú aj o množstvo záberov, ktoré kolujú po sociálnych sieťach a v médiách.

Fantóm, ktorý sa objavuje roky

Nie je to prvýkrát, čo sa podobné vozidlo objavilo na českej diaľnici. Prvý incident sa datuje do roku 2019, kedy polícia dokonca vodiča vypátrala. Napokon však vyviazol bez trestu – za volantom ho nebolo možné identifikovať, pretože mal nasadenú prilbu. Rovnaký stroj sa podľa svedkov objavil aj v roku 2023 na D4 a na pražskom okruhu.

Zakázaný stroj

Monopost tohto typu na cesty jednoducho nepatrí. Nemá evidenčné značky, svetlá, smerovky ani ďalšie povinné prvky, ktoré sú nutné pre bezpečnú premávku. Pri porovnaní záberov z rokov 2019 a 2023 je podľa expertov zrejmé, že ide prakticky o tú istú formulu. Pravdepodobnosť, že by sa v Česku nachádzalo viac takýchto pojazdných monopostov, je minimálna.

Podobnosti s ilegálnymi závodmi v zahraničí

Sprievodné vozidlá, ktoré sa pri formule vždy objavujú, pripomínajú taktiku zo Spojených štátov. Tam ilegálni pretekári blokujú cestu legálnymi autami, aby umožnili nelegálnemu vozidlu uniknúť pred políciou.

Kto sedí za volantom?

Otázka, kto je záhadným vodičom, ostáva nezodpovedaná. Polícia má pred sebou náročnú úlohu – identifikovať človeka, ktorý dokáže na pár minút zmeniť českú diaľnicu na nelegálny okruh a následne zmiznúť bez stopy.

Viac o téme: ČeskoDieľnicaFormula
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda
AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda v smere do Česka: Diaľnicu D2 museli uzatvoriť!
Domáce
FOTO Pri nehode prišiel o
AKTUÁLNE Tragická nehoda v okrese Nové Zámky! O život prišiel 56-ročný motocyklista
Domáce
FOTO AKTUÁLNE Nehoda motocyklistu na
AKTUÁLNE Nehoda motocyklistu na D1! Na mieste zasahoval vrtuľník, tvoria sa kolóny
Domáce
Pri nehode policajného auta
Pri nehode policajného auta odhalili ZÁVAŽNÉ porušenia: Vodič vraj nemal oprávnenie na šoférovanie! To nie je všetko
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Robo Jakab zhodil bujnú hrivu
Robo Jakab zhodil bujnú hrivu
Prominenti
Mama z nej modelku nechcela! Kocianová o kariére PO modelingu: Prečo nechce ísť do Ameriky
Mama z nej modelku nechcela! Kocianová o kariére PO modelingu: Prečo nechce ísť do Ameriky
Prominenti
Robo Jakab zhodil bujnú hrivu... Fuh, to je zmena
Robo Jakab zhodil bujnú hrivu... Fuh, to je zmena
Prominenti

Domáce správy

Noc bude mrazivá: V
Noc bude mrazivá: V niektorých častiach Slovenska sa môže vyskytnúť prízemný mráz
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Šutaj Eštok a prezident
Šutaj Eštok a prezident varujú: Útoky na Družbu ohrozujú Slovensko aj susedov Ukrajiny
Domáce
FOTO Naháňačka a streľba v
Naháňačka a streľba v Nitre: Policajti chytili drogového dílera
Domáce
Chrenovské slávnosti v Nitre: Koncerty, súťaže a atrakcie pre deti aj dospelých už tento víkend
Chrenovské slávnosti v Nitre: Koncerty, súťaže a atrakcie pre deti aj dospelých už tento víkend
Nitra

Zahraničné

Záber z kokpitu formuly.
Českí vodiči v šoku: VIDEO Po diaľnici sa rútila formula! Nebezpečne kľučkovala medzi pruhmi
Zahraničné
Raphaël Graven známy ako
Obrovské utrpenie: Influencera 12 dní týrali a ponižovali! Zomrel v priamom prenose
Zahraničné
Česi kritizujú zámer spaľovne
Česi kritizujú zámer spaľovne pri Skalici: Podporil ich aj minister
Zahraničné
Vypálená raketa z Jemenu
Vypálená raketa z Jemenu vyvolala poplach v Tel Avive
Zahraničné

Prominenti

Nádherný hlas i odvaha
Nádherný hlas i odvaha ísť DONAHA: Slávna česká Angelika sa v 77-ke vo filme VYZLIEKLA
Osobnosti
Slováci sú z NOVÉHO
Slováci sú z NOVÉHO vzťahu Jovinečka vo vytržení: VTIPNÉ reakcie na jeho EX... Bianka, TOTO NEČÍTAJ!
Domáci prominenti
Lil Nas X
Slávneho rapera ZATKLI: Polonahý behal po ulici... Policajta UDREL do tváre!
Zahraniční prominenti
Michaela Kocianová
Mama z nej modelku nechcela! Kocianová o kariére PO modelingu: Prečo nechce ísť do Ameriky
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Strácate čas pri sušení
Strácate čas pri sušení oblečenia? Vyskúšajte TOTO! Všetko stihnete v rekordne rýchlom čase
Zaujímavosti
Ženy po 50-ke: Vaša
Ženy po 50-ke: Vaša starostlivosť o pleť by mala vyzerať TAKTO! Radí odborníčka
vysetrenie.sk
Experti varujú: V búrke
Experti varujú: V búrke sa nikdy nedotýkajte tejto jednej VECI v aute
Zaujímavosti
Iba jedno percento ľudí
Iba jedno percento ľudí dokáže na FOTO nájsť slona: Patríte medzi nich?
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Risk alebo zisk? Zistite, ako sa vyznáte v peniazoch! (kvíz)
Risk alebo zisk? Zistite, ako sa vyznáte v peniazoch! (kvíz)
Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Slovensko hrozí žalobou EÚ: Chceme kompenzácie za ruský plyn!
Slovensko hrozí žalobou EÚ: Chceme kompenzácie za ruský plyn!
Saková: Zastavenie ruskej ropy monitorujeme, takéto máme zásoby!
Saková: Zastavenie ruskej ropy monitorujeme, takéto máme zásoby!

Šport

Obrat a bohatá šesťgólová nádielka: Strhujúce londýnske derby dvíhalo zo sedadiel
Obrat a bohatá šesťgólová nádielka: Strhujúce londýnske derby dvíhalo zo sedadiel
Premier League
Žiadne gólové hody, ale dramatický boj: Predohrávku PSG s Angers rozhodol jediný gól
Žiadne gólové hody, ale dramatický boj: Predohrávku PSG s Angers rozhodol jediný gól
Ligue 1
Hetrik Kanea a absolútna demolácia: Bayern v úvodnom šlágri totálne zahanbil Lipsko
Hetrik Kanea a absolútna demolácia: Bayern v úvodnom šlágri totálne zahanbil Lipsko
Bundesliga
VIDEO Sedem gólov za dva zápasy: Suverénny kráľ strelcov MONACObet ligy zničil aj nováčika
VIDEO Sedem gólov za dva zápasy: Suverénny kráľ strelcov MONACObet ligy zničil aj nováčika
MONACObet liga

Auto-moto

Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Máte nízku sebadôveru? Týchto 5 zvykov ju každodenne podkopáva
Máte nízku sebadôveru? Týchto 5 zvykov ju každodenne podkopáva
Motivácia a inšpirácia
Pravidlo 90 sekúnd: Ako sa rýchlo upokojiť pred dôležitým stretnutím?
Pravidlo 90 sekúnd: Ako sa rýchlo upokojiť pred dôležitým stretnutím?
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Domáci kebab: Aké korenie na neho použiť, aby mal tú pravú chuť?
Domáci kebab: Aké korenie na neho použiť, aby mal tú pravú chuť?
Rady a tipy
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Výber receptov

Technológie

Rusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciu
Rusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciu
Aplikácie a hry
Tom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životu
Tom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životu
Veda a výskum
Antarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedci
Antarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedci
Veda a výskum
Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Umelá inteligencia

Bývanie

Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu

Pre kutilov

9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto dátumy v závere auguste ovplyvnia náš život vo veľkom: Ide o dni, keď sa lámu sny a ukazuje pravda vo vzťahoch
Partnerské vzťahy
Tieto dátumy v závere auguste ovplyvnia náš život vo veľkom: Ide o dni, keď sa lámu sny a ukazuje pravda vo vzťahoch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Záber z kokpitu formuly.
Zahraničné
Českí vodiči v šoku: VIDEO Po diaľnici sa rútila formula! Nebezpečne kľučkovala medzi pruhmi
Raphaël Graven známy ako
Zahraničné
Obrovské utrpenie: Influencera 12 dní týrali a ponižovali! Zomrel v priamom prenose
Putin otočil: Zmenil svoje
Zahraničné
Putin otočil: Zmenil svoje požiadavky na mier! Bez nich koniec vojny nebude
Internetom koluje záhadný list:
Zahraničné
Internetom koluje záhadný list: FOTO Trump údajne odpoveď Orbánovi napísal fixkou! Spomína v nej aj Slovensko

Ďalšie zo Zoznamu