Českí vodiči v šoku: VIDEO Po diaľnici sa rútila formula! Nebezpečne kľučkovala medzi pruhmi

PRAHA - Obyčajná česká diaľnica sa zmenila na pretekársky okruh. Na sociálnych sieťach sa objavili desiatky videí zachytávajúcich červený monopost, ktorý sa rútil po D4 v Stredočeskom kraji medzi Voznicou, Dobříšou a Příbramom. Stroj pripomínajúci vozidlo Formuly 1 sa vo vysokej rýchlosti prepletal medzi jazdnými pruhmi a dokonca zastavil aj na čerpacej stanici.
Policajné vyšetrovanie
Polícia okamžite začala prípad vyšetrovať a hľadá svedkov. „Budeme preverovať vodičov sprievodných vozidiel, pri ktorých sú čitateľné evidenčné značky. Zároveň prechádzame záznamy z kamier a žiadame vodičov, ktorí majú na palubnej kamere jazdu formuly, aby ich poskytli,“ uviedla podľa portálu novinky.cz hovorkyňa polície Vlasta Suchánková.
Policajti sa pritom opierajú aj o množstvo záberov, ktoré kolujú po sociálnych sieťach a v médiách.
Fantóm, ktorý sa objavuje roky
Nie je to prvýkrát, čo sa podobné vozidlo objavilo na českej diaľnici. Prvý incident sa datuje do roku 2019, kedy polícia dokonca vodiča vypátrala. Napokon však vyviazol bez trestu – za volantom ho nebolo možné identifikovať, pretože mal nasadenú prilbu. Rovnaký stroj sa podľa svedkov objavil aj v roku 2023 na D4 a na pražskom okruhu.
Zakázaný stroj
Monopost tohto typu na cesty jednoducho nepatrí. Nemá evidenčné značky, svetlá, smerovky ani ďalšie povinné prvky, ktoré sú nutné pre bezpečnú premávku. Pri porovnaní záberov z rokov 2019 a 2023 je podľa expertov zrejmé, že ide prakticky o tú istú formulu. Pravdepodobnosť, že by sa v Česku nachádzalo viac takýchto pojazdných monopostov, je minimálna.
Podobnosti s ilegálnymi závodmi v zahraničí
Sprievodné vozidlá, ktoré sa pri formule vždy objavujú, pripomínajú taktiku zo Spojených štátov. Tam ilegálni pretekári blokujú cestu legálnymi autami, aby umožnili nelegálnemu vozidlu uniknúť pred políciou.
Kto sedí za volantom?
Otázka, kto je záhadným vodičom, ostáva nezodpovedaná. Polícia má pred sebou náročnú úlohu – identifikovať človeka, ktorý dokáže na pár minút zmeniť českú diaľnicu na nelegálny okruh a následne zmiznúť bez stopy.