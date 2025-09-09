Škandál v Japonsku: Bývalý starosta obvinený z 99 sexuálnych obťažovaní sa stal radcom

TOKIO - Japonský starosta, ktorý rezignoval kvôli obvineniu z 99 prípadov sexuálneho obťažovania, sa stal radcom v centrálnej časti krajiny. Správa na internete vyvolala hnev a údiv, napísala agentúra AFP.
Hideo Kodžima na starostenský post rezignoval vlani v marci, keď bol obvinený zo sexuálneho obťažovania. Podľa vyšetrovateľov sa dotýkal pŕs a pozadia svojej kolegyne, podriadenej nútil, aby sa dotýkali jeho rúk, alebo ich žiadal, aby si siahli na jeho odhalené nohy. Niektoré zamestnankyne potom podľa vyšetrovacieho spisu použili dezinfekciu. Kodžima mal tiež údajne nevhodné poznámky alebo napríklad chcel, aby sa jedna zamestnankyňa predklonila.Obvinený vlani niektoré zo skutkov poprel a uviedol, že aj keď jeho gestá mohli vyzerať ako objatie, nebolo to tak.
Zástupca mesta Ginan neďaleko Nagojy AFP povedal, že Kodžima sa stal členom mestskej rady, keď zo všetkých 16 kandidátov získal druhý najvyšší počet hlasov. "To dokazuje, že mi obyvatelia dôverujú. Už nikdy nehovorte o obvinení zo sexuálneho obťažovania, "uviedol radca v televízii.Kodžimovo zvolenie vyvolalo negatívne reakcie na internete. Podľa niektorých užívateľov sa obyvatelia Ginanu vysmievajú zamestnankyniam, ktoré sa stali obeťami sexuálneho obťažovania, zatiaľ čo ďalší sú z prípadu šokovaní a zamestnankyne ľutujú.
Neuveriteľný výkon! Japonský dôchodca sa zapísal do knihy rekordov: Ako 102-ročný zdolal horu Fudži
V Japonsku je podiel žien v politike nízky. Krajina sa v rebríčku Svetového ekonomického fóra (WEF) o nerovnosti žien a mužov za tento rok umiestnila na 118. z celkovo 148 pozícií. Globálne hnutie MeToo proti sexuálnemu obťažovaniu sa v Japonsku presadilo až po dlhšom čase a mnoho obetí týchto činov sa zdráha prehovoriť, čo sa ale vďaka mediálne známym prípadom z poslednej doby začína meniť.