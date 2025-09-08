Vysmiati poslanci koalície aj opozície na pracovnej ceste v Japonsku: FOTO Dobrá nálada a krígle v rukách

BRATISLAVA – Bolo veselo. Šéf parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) začiatkom septembra odcestoval na pracovnú cestu do Japonska. Cieľom bolo posilnenie strategického partnerstva a hospodárskej spolupráce medzi štátmi. Do krajiny vychádzajúceho slnka nešiel sám, ale s viacerými poslancami z radov koalície aj opozície. Tí si okrem práce zrejme užili aj trochu spoločnej zábavy.
Okrem Rašiho cestovali do Japonska aj podpredseda parlamentu Peter Žiga a poslanci Róbert Puci, Marián Kéry, Karol Farkašovský, Igor Janckulík, Zuzana Plevíková, Andrea Szabóová, Ivan Štefunko, Marián Viskupič a Michal Stuška.
A napriek tomu, že v parlamente vedia zviesť neraz poriadne ostré výmeny názorov, podľa fotogografie, ktorá počas pracovnej fotky vznikla, by sa dalo povedať, že v krajine vychádzajúceho slnka vytvorili dobrú partiu. Opoziční a koaliční poslanci na nej spolu pózujú očividne v dobrej nálade a v rukách držia krígle s nápojom, ktorý nápadne pripomína pivo.
Raši po návrate z Japonska uviedol, že jeho návšteva bola príležitosťou potvrdiť záujem o prehlbovanie spolupráce s jedným z najdôležitejších partnerov Slovenska v ázijsko-pacifickom regióne. „Parlamentná diplomacia je neoddeliteľnou súčasťou našej zahraničnej politiky a kľúčovým nástrojom pri posilňovaní postavenia Slovenskej republiky vo svete,“ napísal Raši na Facebooku. Svoju návštevu Japonska označil za príležitosť potvrdiť záujem o prehlbovanie spolupráce SR s touto krajinou.
Raši objasnil, že v Tokiu rokoval s najvyššími predstaviteľmi oboch komôr japonského parlamentu, ktorí podľa neho potvrdili spoločný záujem o rozvoj hospodárskych vzťahov a intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti technológií, inovácií a vzdelávania. „Rovnako si cením stretnutie s predsedníčkou japonsko-slovenskej parlamentnej skupiny priateľstva, s ktorou sme diskutovali o možnostiach spolupráce,“ uviedol.
Predseda NR SR zavítal aj na svetovú výstavu EXPO 2025 v Osake, kde podľa neho Slovensko ukazuje svoju modernú a inovatívnu tvár. Raši poznamenal, že účasť na takomto podujatí je pre Slovensko nevyhnutná, pretože „bez nej nie je možné byť prítomný na mape Európy ani sveta“. „Verím, že aktívna parlamentná diplomacia spolu s úspešnou prezentáciou Slovenska na svetovej scéne sú predpokladom pre posilnenie strategického partnerstva s Japonskom,“ uzavrel Raši.